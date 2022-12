Pixel 7a, tutte le novità sullo smartphone targato Google: fotocamera migliorata e ricarica wireless

Nel corso dell’ultimo decennio il mondo degli smartphone ha subito un boom non da poco, riuscendo così ad aumentare l’offerta proposto a livello di tutto il mercato mondiale, con le più svariate caratteristiche e funzionalità adatte a tutti.

Chiaramente come in tutte le cose bisogna tenere un occhio di riguardo anche per l’aspetto economico, e così di conseguenza siamo soliti suddividere gli smartphone rispettivamente in fascia bassa, fascia media, e infine i top di gamma (come ad esempio Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, gli ultimi usciti in questa categoria) per la fascia alta.

Quest’oggi in particolare vi parleremo di Pixel 7a, andando a elencare tutte le caratteristiche e funzionalità del nuovo smartphone firmato Google. Nel corso degli ultimi giorni infatti sono arrivate interessanti indiscrezioni in merito a questo nuovo smartphone.

Partiamo dal nome in codice dello smartphone in questione, ovvero Lynx: esso costituirà un enorme passo in avanti rispetto a quello che è stato il suo fratello maggiore. In accordo con quanto dichiarato dal celebre portale 9to5Google, e riferendoci in particolar modo al comparto della fotocamera, esso avrà delle fotocamere sensibilmente migliorate rispetto al suo predecessore. Passi in avanti anche per quanto riguarda la ricarica wireless, garantita in questo caso dal chip P9222, sebbene sia limitata a 5 Watt di potenza.

Presente anche in questo caso la scocca composta da ceramica, che andrà quindi a sostituire la plastica donando un aspetto ben più solido e robusto del solito. Quanto al processore, troviamo invece un Tensor G2, che restituirà la giusta potenza di calcolo allo smartphone.

Caratteristiche tecniche

Tornando al discorso delle fotocamere appena citato prima, abbiamo un sensore Samsung GN1 con ben 50 megapixel, già ritrovato in precedenza su Pixel 6 e Pixel 6 Pro. A questo si aggiungerebbe poi il sensore di fotocamera grandangolare Sony, con 13 megapixel, per poi finire con il teleobiettivo da 64 megapixel Sony IMX787, con apertura focale 1/1.3 pollici.

Quanto alla data d’uscita di questo ipotetico Pixel 7a non sappiamo ancora nulla, anche se presumiamo che arriverà verosimilmente nei primi mesi del 2023, come Google ci ha sempre abituato. Ricordiamo infatti che lo scorso Pixel 6a venne annunciato a maggio dalla compagnia, per poi essere lanciato sul mercato mondiale a luglio, qualche mese dopo.

Non ci resta questo punto che attendere l’arrivo di ulteriori informazioni ufficiali da parte della stessa Google, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.