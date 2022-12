Moto G Play 2023, presentato l’ultimo smartphone firmato Motorola: a sorpresa cambia il processore

Abbiamo assistito ad un vero e proprio boom del mondo degli smartphone, durante questi ultimi 10 anni di progresso tecnologico: attualmente sul mercato mondiale sono presenti infatti numerosissimi modelli, che rispondono alle più disparate funzionalità e caratteristiche, tenendo sempre da conto le esigenze economiche di ogni consumatore finale.

Quest’oggi in particolare vi parleremo di Moto G Play 2023, ovvero l’ultimo smartphone che è stato recentemente presentato da parte di Motorola. Scopriamone assieme le principali caratteristiche tecniche, di quello che sembra a tutti gli effetti un ottimo modello di smartphone.

Partiamo dal fatto che questo modello si presenta come il successore del suo fratello maggiore Moto G Play 2021, con modifiche davvero sostanziali in ogni campo, sia internamente che esternamente.

Partiamo innanzitutto dal punto di vista estetico, con differenze veramente notevoli rispetto al suo predecessore: in questo caso infatti c’è stato uno stravolgimento del design, che attualmente è più in linea con quello che vediamo a livello del mercato generale degli smartphone. Il corpo dello smartphone è infatti unibody, e realizzato unicamente in plastica. Passiamo poi al display, dove troviamo uno schermo IPS LCD, con diagonale da 6.5 pollici e risoluzione HD+.

Rispetto al passato troviamo in questo caso una frequenza di aggiornamento pari a 90 Hz, abbastanza in linea con gli smartphone del momento. Inserito in questo caso un foro circolare, rispetto al precedente notch a forma di goccia, che va ad includere al suo interno una fotocamera anteriore da 5 megapixel. Oltre a questo trovamo un LED di notifica, che sta sempre più scomparendo all’interno degli smartphone della generazione attuale.

Altre caratteristiche tecniche

Arriviamo ora al comparto delle fotocamere, dove troviamo nella fattispecie tre sensori, rispettivamente con il sensore principale da 16 megapixel (un passo decisamente in avanti rispetto ai 13 megapixel del modello immediatamente precedente, risalente all’anno scorso), contornato da altri due sensori, ognuno da 2 megapixel: uno è infatti deputato alla profondità di campo, mentre il rimanente è dedicato alle macro.

Arrivimao infine al processore: questo Motorola Moto G Play 2023 non ha più infatti il processore Qualcomm Snapdragon 460 come quello del modello precedente, bensì Helio G37, che in questo particolare caso è affiancato da 3 GB di memoria e addirittura 32 GB di RAM, che garantiscono un’ottima efficienza e velocità di calcolo. La memoria di archiviazione, inoltre, può essere espansa senza problemi con l’ausilio di una scheda SD, che può arrivare fino alla capacità massima di 512 GB.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni da parte della stessa Motorola, con l’uscita eventualmente di un comunicato stampa ufficiale, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.