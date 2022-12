“Mi mancherai tantissimo”: Pupo, il noto cantante dilaniato dal dolore

Pupo posta su Instagram una foto e un pensiero triste per una persona speciale che lo ha lasciato. Il cantante è distrutto. Ecco di chi si tratta.

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi, è un cantautore e conduttore televisivo italiano molto amato dal pubblico e ammirato per il suo talento. Oggi l’uomo ha 67 anni ma una carriera ancora attiva.

La carriera di Pupo inizia nel 1975, quando diviene noto come cantautore alla Baby Records, dove gli viene assegnato lo pseudonimo di Pupo. Solo dopo diversi anni svela che il nome non gli piaceva e che gli era stato imposto dalla casa discografica e sperava ogni giorno che qualcuno glielo cambiasse. Il suo primo successo grazie al quale è divenuto noto in tutta la penisola conquistando tutti è stato nel 1979 quando ha pubblicato la famosissima canzone Gelato al cioccolato.

Pupo si è sposano nel 1974 Anna, con la quale due figlie, Ilaria Ghinazzi e Clara Ghinazzi. L’uomo ha avuto anche una terza figlia Valentina che oggi ha 47, avuta però con una sua fan prima di sposarsi, riconosciuta come primogenita senza alcun problema da parte dell’uomo.

Pupo è un uomo molto sensibile e si lega facilmente alle persone che lo circondano. Per questa ragione recentemente ha sofferto molto per una perdita inaspettata e dedica al suo affetto un post su Instagram.

Le parole tristi di Pupo: “Amico caro e fidato”

Pupo è circondato da persone che lo amano e ama, legato molto a coloro che gli dimostrano affetto, per questo quando si tratta di amicizia e famiglia si tocca con lui un tasto dolente.

L’uomo ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un signore, Giorgio Sassoli, purtroppo venuto recentemente a mancare. Pupo scrive:“Giorgio, amico caro e fidato. Grandissimo fioraio, ottimo cuoco ed appassionato tifoso dell’Arezzo, lasci in me un vuoto immenso. Mi mancherai tantissimo. Che gli Angeli ti accolgano nella loro sconfinata, fiorita e profumata prateria. RIP”. Giorgio era per lui un carissimo amico di lunga data, era conosciuto anche come uno dei fiorai più bravi di Arezzo. L’uomo era principalmente un fiorista e la sua attività Fiori E Piante F.Lli Sassoli ora risulta definitivamente chiusa. Inoltre Giorgio era anche un ottimo cuoco, infatti faceva parte dell’associazione Cuochi di Arezzo.

Dell’uomo si sa che era estremamente amichevole e sempre disponibile per gli amici, amici come Pupo che non lo hanno abbandonato mai. Il funerale è stato celebrato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, al quale era presente anche il cantante.