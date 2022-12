Frigorifero, risparmia in bolletta con questo trucco: il tuo portafoglio te ne sarà grato

Sono mesi autunnali e invernali senz’ombra di dubbio molto duri per tutta l’Unione Europea. Questa situazione si è verificata in particolar modo a causa di tutti i quanti i conflitti innescati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno avuto come conseguenza diretta il rialzo clamoroso e mai visto prima dei costi delle materie prime e dei prezzi dell’energia (sia elettrica che del gas a metano).

Chiaramente questo ha portato ad un aumento conseguente anche delle bollette mensili dell’energia in tutta Europa.

In base a una statistica recentemente uscita, il costo delle bollette in media è aumentato del 50% rispetto alle corrispondenti bollette degli stessi mesi dell’anno precedente, risultando quindi in un record inaudito. Nonostante tutti gli aiuti che provengono dai governi di tutta Europa (come ad esempio il bonus energia da 150 euro direttamente detraibili dalle bollette, così come agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico di nuova generazione) numerose famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che riuscire a sostenere il prezzo di bollette così alte è diventato pressoché insostenibile.

Ecco quindi che vi forniamo alcuni consigli utili per consumare meno energia elettrica possibile, in modo tale da risparmiare sulle prossime bollette dell’energia elettrica. Uno degli elettrodomestici che consuma maggiormente energia elettrica è senz’ombra di dubbio il frigorifero, dato la sua natura stessa. Esso infatti deve rimanere necessariamente acceso 24 ore su 24, per tutta la durata della giornata, dal momento che preserva la buona conservazione degli alimenti che immettiamo al suo interno, che altrimenti andrebbero a male.

Il primo consiglio che sentiamo di darvi è, al momento dell’effettivo acquisto, scegliere un frigorifero con la più alta classe d’efficienza energetica. Un elettrodomestico di classe A+++, ad esempio, consumerà sensibilmente di di un altro di classe C, ad esempio, e chiaramente questo porterà ad un cospicuo risparmio a lungo termine, nonostante l’investimento economico iniziale leggermente maggiore.

Altri consigli utili

Bisogna porre anche particolare attenzione alle dimensioni del frigorifero, che deve essere chiaramente commisurato al numero di membri che compongono il nucleo famigliare. Nel caso di una persona, anche 100 (fino a 150) litri dei capienza basteranno, mentre serviranno 250 litri per 2 o 3 persone, 350 litri per 4 persone e infine 500 litri per 5 o più persone.

Un altro consiglio è quello di non posizionare il vostro frigorifero nelle vicinanze di una fonte di calore, ma piuttosto in corrispondenza di un luogo fresco. È condizione necessaria inoltre che ci sia un’ottima circolazione nei pressi del frigorifero, in modo tale da garantire un ricircolo d’aria.

Infine, vi consigliamo (seppure possa sembrare un accorgimento apparentemente banale) di non chiudere e riaprire inutilmente e per più volte la porta del frigorifero, dato che così facendo la temperatura aumenta, portando ad un maggior impegno energetico, che si rifletterebbe sulle bollette.