Amazon Kindle Scribe arriva in Italia: caratteristiche e prezzi

Disponibile ora anche in Italia il nuovo dispositivo Kindle Scribe, targato Amazon, pensato per unire lettura e scrittura. Scopriamo caratteristiche e costi.

Il nuovo device di Kindle permette di leggere milioni di libri (se iscritti al servizio dedicato), ma anche di scrivere, disegnare e prendere appunti con un’apposita penna senza bisogno di ricaricarla. Schermo da 10,2 pollici ad alta risoluzione e illuminazione frontale. Disponibile al momento di colore grigio e con spazio di archiviazione da 16, 32 o 64 GB.

Questa nuova generazione di Kindle arriva in Italia con un prezzo di € 369,99, e con tutto ciò che uno studente universitario o un lavoratore stava verosimilmente aspettando di vedersi tra le mani. Lo schermo di Kindle Scribe è il primo antiriflesso in assoluto da 10,2 pollici a 300 ppi, ed ha in dotazione una penna che non necessita di alcuna ricarica.

Il dispositivo è progettato in modo che lo schermo Paperwhite ricrei la sensazione di una penna che scorre sul foglio, in modo del tutto naturale. Questo è perfetto per realizzare disegni, annotazioni, appunti di una lezione o grafiche. Consente perfino di regolare i margini.

Per quanto riguarda la penna, attualmente ne esistono di due tipologie: Basic e Premium. La penna Basic permette di scegliere tra diversi tratti di scorrevolezza, è dotata di un evidenziatore, una gomma e di uno strumento di annullamento, tutto disponibile dal menù principale di scrittura.

La penna Premium presenta le medesime caratteristiche, ma integra una gomma fisica sulla parte superiore, e un pulsante di scelta rapida per personalizzare il tratto oppure creare una nota adesiva. Entrambe si depongono sulla parte laterale del dispositivo tramite un magnete.

Cosa si può fare con Kindle Scribe

Con il nuovo Kindle Scribe è possibile prendere appunti, disegnare, creare note adesive, ma anche evidenziare le parti importanti all’interno di un libro. Si può anche tenere un diario scegliendo uno dei tanti modelli disponibili, fra cui la carta a righe per tenere traccia delle attività e annotarsi cose importanti. L’utente può, inoltre, realizzare elenchi delle cose da fare e liste della spesa.

Come tutti i vari Kindle, anche Kindle Scribe permette di personalizzare l’interfaccia di lettura. Si può regolare la grandezza dei caratteri, modificare l’interlinea, o cambiare la modalità di visualizzazione dello sfondo (chiara, sabbia, scura). Inoltre, tramite la modalità large, l’utente è in grado di aumentare la dimensione di alcuni elementi, come il testo della schermata iniziale o le icone dei libri.

Kindle Scribe è marcato Climate Pledge Friendly, dunque si presenta come un prodotto ad alta sostenibilità. Per l’appunto, esso è realizzato con il 100% di alluminio riciclato, e con il 48% di plastica riciclata post-consumo. L’azienda, infine, realizza un packaging costituito al 99% da fibre di legno provenienti da foreste gestite ecologicamente.