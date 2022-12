Riconoscete questo bambino biondo? Oggi è un volto della tv: le donne vanno pazze per lui

Su Instagram sta spopolando una foto che ritrae un bellissimo bambino biondo, in compagnia del padre intento a fargli il bagnetto. Questo bambino oggi è un uomo che conosciamo tutti.

Sul social si ammira la foto di un bambino con una bellezza angelica, questo oggi è uno degli uomini più amati del momento, carismatico e con un fascino irresistibile al quale difficilmente le donne riescono a resistere.

Il post su Instagram risale al 17 ottobre, momento in cui appena pubblicato ha avuto successo ma ora, che il soggetto in questione è al centro della cronaca quotidianamente e inizia ad essere seguito sempre di più dai fan, la foto sta tornando a spopolare.

L’uomo è attualmente un concorrente della casa del Grande Fratello Vip, dove da modo al pubblico di conoscerlo sotto ogni punto di vista. Questo gli sta permettendo di avere molti fan ed essere ammirato sia dentro la casa che al di fuori. L’ex di una nota show girl – con il quale ha una figlia – si sta rivelando essere molto più che un uomo dal bel aspetto. Prendendo confidenza con i compagni all’interno della casa ha raccontato molto della sua vita privata e del suo passato, un passato che lo ha segnato molto rendendolo però, più forte.

Su Instagram compare una foto che ritrae un bellissimo bambino biondo in compagnia di un uomo, il padre.

Il post di Antonino da piccolo: sarò più vicino a te

Il post ritrae un bambino bellissimo, riconoscibile anche all’ora. I capelli biondo oro, occhi grandi e un visino dolcissimo: si tratta di Antonino Spinalbese, l’hairstylist milanese. L’uomo ha raccontato all’interno della casa del Gf Vip il suo passato doloroso: il padre si è tolto la vita e con questo post di molti anni fa, lo ricorda con tanto affetto.

Lui aveva solo 16 anni quando l’uomo ha compiuto quel gesto dato dalla disperazione. I genitori di Spinalbese erano divorziati da diversi anni e il padre soffriva di depressione. Questo evento lo rattrista ogni giorno e la foto dove lui era piccolissimo è accompagnata dalla descrizione che cita: “Ed io che so , ad ogni giorno passato sarò più vicino a te”.

I commenti sotto alla foto sono vari, da fan che consolano l’uomo a commenti di apprezzamento della sua bellezza angelica, fin da quando era molto piccolo. Antonino, giorno dopo giorno, stupisce gli spettatori e i fan mettendosi a nudo e dando l’opportunità a tutti di conoscere ogni lato della sua persona. Questo lo sta facendo diventare l’uomo più ammirato d’Italia, per la sua personalità e anche per la sua bellezza – caratteristica che come abbiamo avuto conferma, lo ha sempre accompagnato.