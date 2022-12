Pompe di calore, è questo il futuro del riscaldamento? Negli ultimi mesi boom di vendite

Ormai sappiamo tutti bene quanto questo sia un periodo critico per l’energia, a livello praticamente di tutta l’Europa. Ma come ce lo spieghiamo?

Essenzialmente questa complicata situazione è dovuta in particolar modo ai recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primissimi mesi del 2022, che hanno portato conseguentemente ad un rialzo mai visto prima dei prezzi delle materie prime e del gas a metano.

Questo si è riflettuto inevitabilmente sul costo delle bollette dell’energia, che è ovviamente aumentato in tutta Europa: secondo alcune analisi arrivate recentemente, il costo delle bollette ha subito un aumento pari al 50% rispetto alle corrispettive bollette dell’anno immediatamente precedente.

Il governo italiano fortunatamente non si è tenuto con le mani in mano, anzi ha emanato diverse agevolazioni fiscali come il bonus energia da 150 euro (detraibile direttamente dal costo delle bollette), così come agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione entro la fine dell’anno corrente. Nonostante tutti gli aiuti, però, numerose famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che è diventato davvero insostenibile pagare bollette così salate.

Ecco quindi che vi forniremo un paio di consigli per consumare meno energia in questo periodo, in modo da alleggerire sensibilmente le bollette a fine mese. Una delle voci che sicuramente impiega più energia è quella dei riscaldamenti, in particolar modo nel corso di questi freddi mesi autunnali e invernali.

Soluzioni alternative

La caldaia, unita ai termosifoni e allo scaldabagno, consuma davvero tanto. In questo caso la soluzione migliore è rappresentata dalla pompa di calore, che è in grado sia di produrre calore nel corso di questi mesi rigidi, sia rinfrescare nel corso dei mesi estivi. L’installazione della pompa di calore inoltre è molto semplice, e viene incentivata in particolar modo da tutte le agevolazioni fiscali che provengono dallo stato, e che permettono di risparmiare anche cifre considerevoli.

Uno dei vantaggi delle pompe di calore risiede senz’ombra di dubbio nel fatto che non fanno utilizzo di combustibili fossili, quindi consentono un grande risparmio sulla bolletta e sono al contempo ecosostenibili, in particolar modo se affiancati da un impianto fotovoltaico che fa uso dell’energia solare per trarne sostentamento.

In base a quanto dichiarato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (in acronimo AIE), è previsto un grande aumento delle installazioni di pompe di calore in tutta Italia, con una crescita mai vista prima d’ora sul territorio nazionale, complice la crisi energetica che sta colpendo praticamente tutta l’Europa e non accenna di certo a smettere.