Google, la decisione è drastica: arriva la chiusura | Ecco perchè

Già da tempo Google aveva intrapreso un’opera di disattivazione di alcuni suoi servizi e app per mancata adesione. Adesso è il turno di Duplex.

Il colosso californiano dell’hi-tech Google continua a rifornire il suo “cimitero” di app e servizi. Si tratta di quella parte più nascosta di una società in cui vengono relegati programmi, applicazioni e tools che in qualche modo non hanno fatto scalpore fra gli utenti. Questa volta è toccato al servizio Duplex on the Web.

Nello specifico, Duplex on the Web è una suite di servizi gestiti da intelligenza artificiale in cui è possibile effettuare diverse operazioni. Una fra queste sono gli acquisti semplificati di prodotti e servizi per comprare, ad esempio, biglietti del cinema scegliendo autonomamente i posti a sedere. Successivamente, Duplex ha integrato la possibilità di modificare le credenziali e le password che risultavano compromesse da un attacco informatico.

L’esperienza utente è resa più facile ed intuitiva grazie alle automazioni dell’IA, che permettono, allo stesso tempo, di migliorare le vendite degli shop online. Tuttavia, Google ha rilasciato una nota esplicativa in cui asserisce che sia il servizio, sia tutte le sue automatizzazioni, verranno interrotti a partire dal mese di dicembre.

L’azienda di Mountain View ha lanciato questo servizio nel 2019, e all’inizio era in grado di operare solo su alcune componenti del sito. Ad esempio, si potevano mantenere i dati e le preferenze di acquisto dei clienti. Solo in un secondo momento sono state aggiunte altre opzioni, seppur di poco conto.

Cosa è successo e cosa succederà?

Big G, durante la fase di lancio e distribuzione, aveva dichiarato che il servizio Google Assistant, anch’esso, avrebbe assimilato il programma Duplex.

Tale integrazione dei servizi avrebbe consentito all’assistente Google, ad esempio, di compilare automaticamente i form sul web, utilizzare il food delivery e persino di noleggiare auto. In ogni caso, attualmente, Google afferma che alcune funzioni di Duplex verranno comunque inserite in Google Assistant, ma in modo più mirato. Si può dire che la “base” del servizio, così com’era stato concepito al principio, rimarrà invariata, anche se il programma, di per sé, è stato smantellato e rimosso dal web e dal software di Google.

Si ritiene che l’insuccesso di Duplex on the Web sia stato dovuto alla scarsissima adesione da parte degli esercenti dei vari servizi, ma anche da parte degli utenti. Probabilmente per mancanza di fiducia, o perché tutti loro notavano alcune lacune, sia tecniche sia più pratiche, fin dai primi giorni del lancio del servizio.