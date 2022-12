Elettra Lamborghini, la malattia ha colpito anche lei: “mi stanno iniziando i sintomi…”

La cantante Elettra Lamborghini attiva sui social, comunica di non stare bene. I fan tristissimi cercando di confortarla, ecco cosa ha detto.

Elettra Miura Lamborghini è una donna dello spettacolo italiano, precisamente è conosciuta perché è una cantante e conduttrice televisiva di origini Bolognesi. Oltre al suo talento, è anche per la sua famiglia che ha acquisito notorietà.

Elettra appartiene alla famiglia Lamborghini, produttrice di auto di lusso, la sua eredità, per questo motivo, non è indifferente agli occhi della critica. Spesso il suo nome si legge sui tabloid e al gossip italiano non sfugge niente della vita privata della cantante.

Elettra ha anche partecipata a show televisivi stranieri dove si è fatta riconoscere per la sua determinazione e forza di volontà, facendosi rispettare in ogni momento. La cantante si è sposata, inoltre, nel 2020 con il Dj olandese Afrojak con il quale viaggia molto, seguendolo nei suoi tour, viceversa fa l’uomo, affiancandola sempre anche nelle giornate in cui la donna ama rilassarsi andando a cavallo.

La cantante ha tantissimi fan e seguaci sui social, in particolare crea molti contenuti su Instagram, dove la vediamo quasi sempre senza trucco e molto divertente, facendo conosce anche quel lato un po’ nascosto di lei. Purtroppo, però, ieri ha pubblicato una storia che ha preoccupato molto i fan.

Elettra e i sintomi della malattia

Come ogni mattina, la cantante da il buongiorno ai suoi fan con più stories di Instagram, spesso si riprende ancora nel letto o mentre fa colazione, altre volte, quando viaggia, inizia raccontando come sta andando.

La storia caricata dalla ragazza ieri, però, è molto triste e preoccupante. Sono stati tantissimi i fan che le hanno scritto preoccupati. Elettra fa una foto all’interno della sua casa – una foto senza un significato – e scrive “Stamattina le uniche parole che ho sono CHE DISAGIO. E non so come mi sono presa il raffreddore che sento che mi stanno iniziando i sintomi” accompagnato da una faccina disperata.

A quanto pare la cantante si è accorta di avere i sintomi del Covid e lo condivide con i fan, disperata. Purtroppo non è la prima volta che la donna ha i sintomi del virus, la scorsa estate, infatti è rimasta per più di un mese sola nella sua casa di campagna e altre volte si è sottoposta ai tamponi che le davano molto fastidio. Dopo quella storia ha pubblicato alcune foto a cavallo, recatasi alla sua scuderia di fiducia per distrarsi e dedicare del tempo alla sua passione.