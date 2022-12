Belen Rodriguez arresa alle domande confessa: “Si sono una tr**a”

Belen Rodriguez è considerata una delle donne più belle d’Italia ma molto spesso riceve anche critiche per esporsi dietro agli schermi. Ecco come ha reagito la show girl.

María Belén Rodríguez è una modella, conduttrice televisiva e showgirl di origini argentine, nata a Buenos Aires, ormai naturalizzata italiana. La donna oggi ha 38 anni ed è considerata una delle donne più belle e sensuali del mondo dello spettacolo italiano.

La sua carriera inizia nel 2001 quando supera un casting e riceve un contratto con la Elite Model Management. In quel momento comincia la sua carriera come modella in Argentina, a Miami e in Messico e facendo da modella principalmente per molte case di intimo. E’ nel 2004 che si trasferisce in Italia, andando a vivere a Milano, dove lavora per vari brend, tra cui Miss Sixty, Yamamay, John Richmond, Pitti e successivamente Guess.

Belen è quotidianamente centro del gossip italiano, principalmente per le sue storie amorose che coinvolgono uomini affascinanti e amati del pubblico quanto lei. La donna è stata fidanzata per molti anni con l’imprenditore Fabrizio Corona, senza mai pensare ad un matrimonio. Nel 2010 conosce però l’uomo che di lì a poco sarebbe diventato suo marito, il ballerino Stefano De Martino. Con l’uomo, durante gli anni in cui sono stati sposati – dal 2013 al 2017 – hanno dato luce al figlio Santiago. Dopo la rottura con De Martino si è fidanzata con l’hairstylist milanese Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la piccola Luna.

Belen è amata quanto criticata dal pubblico italiano, spesso la donna appare in foto provocanti e il suo modo di essere è diretto e questo non viene sempre apprezzato. La show girl ha diversi haters ma lei stessa risponde alle critiche.

Le confessioni di Belen davanti alle offese

Belen Rodriguez è stata recentemente intervistata da Le Iene che hanno mostrato alla donna i commenti sul web sul suo conto. Molti di questi sono offese, alcune molto pesanti e la show girl ha risposto.

Alcuni commenti che l’inviata delle Iene legge a Belen, sono molto delicati quanto offensivi:“Tuo figlio sarà molto orgoglioso, una delle più grandi tr**e del mondo” e lei risponde ridendo “Molto orgoglioso”. Alcuni commenti toccano l’aspetto fisico e in modo pesante, ad esempio:“Sembra una scopa vestita”. Altri parlano di protesi al fondoschiena ma la donna ci ride su di gusto senza farsi problemi. Quando poi, dopo diversi commenti che le attribuivano della poco di buono, ha risposto: “Perdonami ma se parliamo di essere tr**e col proprio fidanzato, si, sono tr**a“. L’inviata di Le Iene si è permessa di scherzare con la donna dicendo: “Se permetti anche io col tuo ragazzo sarei tr**a” e le due hanno riso e scherzato insieme.

Sembra che a Belen non manchi nulla: è talentuosa – sa cantare e recitare -, è simpatica e molto auto-ironica. Probabilmente la donna ha altre doti di cui noi non conosciamo l’esistenza. Sicuramente la carriera brillante ci darà modo di conoscere anche i suoi lati meno esposti.