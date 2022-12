Android, cambia il modo di ascoltare la musica: l’attesissimo supporto è finalmente arrivato

Nel corso dell’ultimo decennio circa, unitamente al diffondersi dei social network e degli smartphone, abbiamo assistito ad un altro tipo di boom, che in un certo senso ha rappresentato un punto di non ritorno con tutto quello che c’era prima.

Stiamo parlando chiaramente di tutti i servizi di streaming, sia per i contenuti audiovisivi (come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount Plus e via dicendo), sia per la musica, dove regnano sovrani rispettivamente Spotify (che ad oggi conta milioni e milioni di fruitori in tutto il mondo, con un successo davvero planetario) e Apple Music.

Nel corso dell’ultimo periodo, complice l’arrivo dell’aggiornamento di Android 13, abbiamo avuto finalmente l’arrivo di una grande novità: stiamo parlando dell’arrivo del supporto Spotify al nuovo sistema operativo di Android, con tutte le conseguenze del caso. All’interno dell’app di Spotify, quindi, troveremo facilmente il lettore musicale predefinito di Android, che si è aggiornato da un punto di vista grafico.

Al momento sappiamo che Android 13 copre un numero ancora esiguo di smartphone (attualmente infatti notiamo esclusivamente il Google Pixel, assieme ai modelli più recenti di Samsung Galaxy e via dicendo): in questo caso parliamo della versione 8.7.92.155 di Spotify, che è disponibile solo ed esclusivamente per i beta tester di Spotify, ma che verrà chiaramente estesa e resa disponibile in un secondo momento a tutti gli utenti.

La caratteristica del player di Android 13 in questione è che presenta diverse animazioni: è presente in particolare un pulsante pausa, che si va successivamente a trasformare per mezzo di un’animazione, cambiando da quadrato a circolare, nella sezione a destra.

I cambiamenti salienti

Diversa in questo caso anche la fruizione di un podcast, in cui i pulsanti hanno cambiato la loro funzione: in questo caso sarà infatti possibile saltare in avanti, o riavvolgere all’indietro per una durata di 15 secondi. Presente anche la funzione per accelerare la riproduzione, similmente a quanto avviene in alcune app di messaggistica istantanea come WhatsApp, per i vocali.

Come abbiamo ripetuto poco fa, la nuova versione 8.7.92.115 di Spotify è attualmente disponibile solo ed esclusivamente per i beta tester, ma sarà poi rilasciata nelle settimane successive per tutti gli utenti, quando avrà raggiunto una condizione sufficientemente stabile.

Non ci resta dunque che attendere con trepidazioni ulteriori aggiornamenti da parte di Spotify, eventualmente con il rilascio di un comunicato stampa ufficiale in merito alla data d’uscita della nuova versione, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi giorni o settimane.