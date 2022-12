Telegram, ecco come tenere segrete le tue chat: potrai leggerle soltanto tu

Grazie a questa funzione potrai parlare con chi vuoi senza che nessuno lo sappia. Scopri su Telegram la possibilità di aprire una chat segreta.

Quando dobbiamo sentire un nostro amico o contatare qualcuno per un urgenza, solitamente gli scriviamo su WhatsApp. L’applicazione di messaggistica ci permette di contatare chiunque, tutti ce l’hanno scaricata sul prorio telefono. Questo non vuol dire che è l’unica app di messaggistica esistente.

Tra le app di messaggistica più usate al mondo c’è Telegram, il numero di utenti che scaricano l’app cresce sempre di più negli anni. Questa applicazione rispetto alle altre ci garantisce alti livelli di riservatezza e privacy. Infatti, tutte le chat sull’app sono crittografate, ovvero solo l’emitente e il ricevente della chat hanno le chiavi di decodifica dei messaggi, e quindi gli unici a poter leggere i messaggi.

La privacy è uno degli aspetti vincenti dell’app e uno dei tanti motivi per cui le persone la preferiscono a WhatsApp. Non solo le chat crittografate garantiscono la riservatezza delle vostre conservazioni. Esiste una funzione su Telegram che vi permetterà di avere delle chat segrete, vediamo come funzionano.

Come aprire una chat segreta

Telegram rispetto a WhatsApp offre delle funzioni inedite che garantiscono ai suoi utenti alti livelli di sicurezza e riservatezza delle conservazioni. Una di queste riguarda la possibilità di generare una chat segreta con uno dei nostri contati. Una funzione ideale per chi ha dei segreti da nascondere o chi semplicemente vuole organizzare una festa a sorpresa per il proprio partner.

Nella chat segreta la privacy delle persone è proteta al massimo. Tutti i messaggi inviati saranno crittografati, dunque nessuno potrà leggerli a parte le due persone coinvolte nella conservazione, neanche lo stesso Telegram ha la possibilità di leggerli. Inoltre, nessuno può inoltrare i messaggi ad altri, caso chi con cui state parlando faccia il doppio gioco. Questo vuol dire per i più romantici, non sarà possibile salvare i vostri messaggi preferiti della conservazione, non è possibile.

La coversazione rimarrà visibile finchè rimanete online su Telegram, una volta che abbandonate l’app si autodistruggerà. Come in un film di spionaggio i vostri messaggi si elimineranno da soli e potete impostare un timer per l’autodistruzione. Neanche i più furbetti possono aggirare il sistema, chi vorrà fare uno screenshot alla chat avrà una bella sorpresa, ovvero niente.

Dopo avervi detto le sue funzioni e modalità, siete sicuramente curiosi di provarla. Per generare una chat segreta sul vostro Telegram vi basterà: