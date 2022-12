Spreco di acqua, se sfrutti questo ‘trucchetto’ risparmi tantissimo: lo conoscono solo in pochi

Ormai sappiamo bene tutti quanti come la situazione energetica a livello di tutta l’Europa sia particolarmente disastrosa, soprattutto nel corso di questi ultimi mesi autunnali e invernali in cui abbiamo assistito ad un rialzo mai visto prima delle materie prime e dell’energia a gas metano.

Tutto questo si è verificato in particolar modo a causa dei conflitti che sono accaduti in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno inevitabilmente portato un aumento spropositato del costo del gas a metano e dell’energia in generale.

Secondo alcuni studenti recenti, infatti, il costo delle bollette è aumentato di ben il 50% rispetto alle rispettive bollette risalenti agli stessi mesi dell’anno precedente. Questa situazione ha chiaramente portato in difficoltà numerosissime famiglie italiane, che purtroppo non sempre riescono a permettersi di pagare queste onerose bollette, soprattutto se sono monoreddito e a fronte di un nucleo famigliare composto da 4 o 5 membri.

Quest’oggi in particolare vi forniremo alcuni consigli e trucchi utili per consumare meno acqua, e risparmiare conseguentemente sulle bollette, soprattutto considerando in particolar modo la condizione particolare che stiamo vivendo in questo preciso periodo storico.

Il primo consiglio che vi sentiamo di dare è quello di inserire una bottiglietta da mezzo litro colma d’acqua all’interno del WC, in quanto così facendo si impedirà al relativo sciacquone di riempirsi completamente, portando di conseguenza a un notevole risparmio d’acqua, che solitamente si attesta tra i 7 e i 10 litri in media. L’acqua usata dallo sciacquone è davvero tanta, e soprattutto in questi momenti difficili è meglio dosarla con cura e precisione.

Altri consigli utili

Il secondo consiglio che vi possiamo dare è quello di usare una bacinella per lavare i piatti e le stoviglie. Nel caso in cui laviamo a mano i piatti, infatti, si lascia scorrere spesso molta acqua all’interno del lavabo, e questo porta al consumo di decine e decine di litri che vanno sprecati senza nemmeno essere effettivamente utilizzati. Tutto questo si può ottimizzare, ed è sufficiente una semplice bacinella d’acqua per ridurne i consumi.

Nel caso in cui abbiate un giardino, o comunque delle piante, un altro utilissimo consiglio è quello di raccogliere l’acqua piovana. L’acqua raccolta, infatti, può essere benissimo utilizzata per andare a innaffiare le piante del nostro giardino, e questo chiaramente può portare ad un notevole risparmio sui costi delle bollette mensili dell’acqua da pagare.

Tra tutti i processi relativi al consumo d’acqua, infatti, l’irrigazione delle piante rientra sicuramente ai primi posti in quanto a costi.