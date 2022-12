Samsung, arriva l’innovativa funzione tanto attesa: annunciata la Chiamata Wi-Fi | Ecco di che si tratta

Nel corso degli ultimi dieci anni abbiamo assistito allo scoppio a livello di diversi settori della tecnologia. Innanzitutto, abbiamo avuto modo di assistere al vero e proprio boom degli smartphone, che hanno letteralmente spopolato all’interno di tutto il panorama mondiale, offrendo le più disparate caratteristiche e funzionalità multimediali, ma soprattutto aggiornandosi di anno in anno, con smartphone sempre più performanti e interessanti dal punto di vista delle novità.

Parallelamente a questo abbiamo assistito anche al boom della messaggistica istantanea, garantito da applicazioni che hanno letteralmente spopolato come ad esempio WhatsApp (che conta ormai milioni, se non miliardi di utenti sparsi in tutto il mondo) unitamente a Telegram, che ha fatto della sua chat a crittografia avanzata il suo punto di forza per diffondersi in maniera capillare in tutto il mercato mondiale, offrendo peraltro aggiornamenti a cadenza pressoché mensile utili a introdurre sempre più caratteristiche.

Nel corso dell’ultimo periodo, in particolare, la compagnia Samsung avrebbe annunciato l’arrivo di un’interessante novità per tutti i suoi clienti in possesso di uno smartphone della casa. Si tratterebbe nella fattispecie dell’introduzione, all’interno dei suoi smartphone con installato il sistema operativo Android, della Chiamata Wi-Fi.

Questo consentirebbe quindi a tutti gli utenti che hanno difficoltà ad esempio nella ricezione del campo, di sfruttare qualsiasi connessione Wi-Fi (presente nell’ambiente domestico, in ufficio, oppure in giro per i vari locali della città) in modo tale da chiamare altri utenti senza alcun problema di ricezione.

Scopriamo insieme come funziona questa particolare e innovativa caratteristica, oltre a conoscere i modelli che effettivamente la supporteranno.

Caratteristiche salienti

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più importanti e fondamentali di questa funzionalità è che Chiamata Wi-Fi consentirà inoltre di passare senza problemi dalla fruizione della rete mobile 4G (o 5G, per chi ne usufruisce) al Wi-Fi senza alcun minima interruzione, in modo tale che l’utente non si accorga minimamente del passaggio: tutto infatti avverrà in maniera automatica e verrà gestito completamente dal sistema operativo dello smartphone. Lo switch tra una connessione mobile e Wi-Fi andrà a seguire determinate soglie di segnale, al di sotto della quale per l’appunto si collegherà al più vicino hotspot Wi-Fi per una miglior ricezione.

Per chi fosse interessato, l’opzione Chiamata Wi-Fi è abilitata di default all’interno del sistema operativo stesso di One UI 5.0, che si basa su Android 13, ormai disponibile già da alcune settimane sui modelli di smartphone e tablet Samsung più recenti.

Attualmente questa funzione è disponibile per Samsung Galaxy S22, ma nel giro di qualche settimana si andrà ad estendere agli altri modelli.