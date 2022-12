Panni bagnati, se li asciughi in questo modo risparmi sulla corrente: posizionali nel modo giusto e noterai la differenza

D’inverno non sai mai come far asciugare i tuoi panni? Esiste un metodo che ti permetterà di avere dei vestiti belli asciutti senza spendere un euro.

Ormai, le belle giornate soleggiate ci hanno lasciate e siamo alle porte dell’inverno. Il sole diventa sempre più timido e chi non ha la fortuna di avere una asciugatrice in casa deve ingegnarsi in un altro modo per asciugare i propri panni.

La pioggia e la forte umidità non ci aiutano in inverno ad asciugare i panni, perciò molti si trovano costretti a rientrare in casa gli stendini. C’è chi appende i vestiti ovunque o sui termosifoni per farli asciugare il prima possibile.

Infatti tenere a lungo i panni ancora bagnati in casa non è buono, lasciari i panni in questo caso provoca la presenza di umidità in casa (con la possibilità che si generano muffe sui muri) e cattivo odore. Questo non è ideale per la nostra salute, è necesario trovare delle soluzioni più efficaci e immediate, qui c’è un trucchetto che possiamo consigliarvi.

Come asciugare i panni a zero costi

Possiamo approfittare l’opportunità di avere qualche bella giornata di sole per fare il nostro bucato, ma purtroppo i raggi di sole non saranno mai abbastanza forti da far asciugare i panni più pessanti. Avere un elettrodomestico come la asciugatrice, capace di far asciugare i vestiti dopo il lavaggio, è un grande vantaggio per tutto l’anno. Non tutti, però, hanno la possibilità di permettersi questi dispositivi e aumentare i consumi della corrente in casa.

Questo non vuol dire che non esistono metodi alternativi ai tradizionali elettrodomestici o un dispositivi dedicati. Quando avete finito con il vostro lavaggio, non cacciate subito i panni dalla cesta ma lasciateli e selezionate la modalità centrifuga. Grazie a questa funzione potrete rimuovere l’acqua presente ancora nei tessuti dei vostri panni, permettendogli una asciugatura più veloce. Oltre a rimuovere l’acqua, questa modalità vi permetterà anche di poter stendere meglio i vostri vestiti ed evitare di stirarli.

Dopo che la funzione centrifuga avrà finito il suo lavoro, dovete stendere i vostri panni e posizionarli difronte a una fonte di calore, come un termosifone, camino o un forno caldo aperto. Posizionare uno stendino davanti a una fonte di calore vi permetterà di asciugare ancora più velocetemente i panni, e anche evitare la formazione di cattivi odori.

Quando fatte questi procedimenti vi consigliamo di collocare lo stendino in un ambiante in casa che è sempre arieggiato e caldo. Il luogo che vi consigliamo è il bagno, perché i termosifoni assieme al vapore delle docce lo rendono un ambiente sempre caldo ( ideale per far Asciugare prima i panni). Non è l’unico motivo, sia per i cattivi odori o per far circolare l’aria, è il luogo in casa dove lasciamo quasi sempre le finestre aperte, perfetto per l’umidità.