iPhone 14 effetto “trasparente”: i chip interni sono in primo piano I Ecco come averlo, mai vista una cosa simile

Il mondo degli smartphone ha vissuto letteralmente un boom economico nel corso degli ultimi 10 anni, con la proposizione dei più disparati modelli che presentano le più variegate caratteristiche e funzionalità, con un occhio di riguardo per l’aspetto economico.

Siamo soliti tendenzialmente dividere gli smartphone in fascia bassa, fascia media e infine fascia alta, con in quest’ultimo caso Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, che sono stati rilasciati da poco sul mercato.

Nel corso degli ultimi giorni sta girando un’interessante creazione che potrebbe meravigliare i possessori del top di gamma di Apple. In particolare l’utente Basic Apple Guy ha realizzato la sua ultima creazione, che consiste in molteplici sfondi che rappresentano lo schema interno di iPhone 14, che si sono rivelati molto precisi in tutti i loro dettagli interni, proponendo anche una variegata tonalità cromatica.

Il celebre designer li avrebbe pubblicati all’interno del suo blog personale, ma chiaramente hanno un costo e non possono essere scaricati gratuitamente: è infatti data la possibilità all’utente di dare un contributo a piacere, oltre a leggere il suo racconto dei mesi che ha impiegato per concludere questo interessante e curioso progetto personale.

Questa iniziativa era iniziata più precisamente lo scorso 21 settembre, a pochissimi giorni dalla presentazione della nuova lineup di iPhone da parte di Apple, rispettivamente iPhone 14 e iPhone 14 Pro (sia il modello standard che quello Max), assieme alla pubblicazione da parte di iFixit, ovvero il portale dedicato a scomporre ogni smartphone della Apple in ogni sua singola componente a seguito della sua commercializzazione.

I progressi del lavoro

Sono proprio le foto di iFixit ad essere state indispensabili per la realizzazione di questo particolare progetto, soprattutto considerando che sono disponibili gratis sul loro portale.

A detta del designer, la parte più complessa di questo lavoro è stato realizzare lo sfondo di iPhone 14 Plus in particolare, in cui l’artista avrebbe impiegato addirittura 20 ore, dato che ha dovuto rappresentare ben 482 componenti, senza considerare la parte più importante: i moduli della fotocamera. Sono proprio i moduli della fotocamera ad aver richiesto paradossalmente gran parte del lavoro, a causa in particolar modo delle ombreggiature e i vari contrasti in modo tale da non conferire il giusto tocco tridimensionale alla presentazione.

Con l’utilizzo dei livelli, successivamente, è stato possibile costruire e realizzare finalmente gli sfondi degli altri modelli (quelli standard e Max) in approssimativamente la metà del tempo previsto. Per chi fosse interessato, tutti gli sfondi sono attualmente disponibili al download sul blog del designer, così da essere utilizzati sui propri smartphone Apple.