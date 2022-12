Francesco Oppini, il doloroso addio del figlio di Alba Parietti: “È stato bello…”

Il figlio di Alba Parietti posta su Instagram diverse foto e video dando addio al suo tesoro, qualcosa che resterà per sempre nel suo cuore.

Francesco Oppini è il figlio di Franco Oppini e Alba Parietti, la show girl, attrice e conduttrice italiana di 61 anni – portati benissimo – amatissima dagli italiani.

Francesco oggi ha 40 anni, fidanzato con Francesca Viverit vive a Milano, la sua città di origine, però, è Torino. L’uomo ha iniziato molto giovane ad avere una carriera brillante nel mondo dello spettacolo, tutt’ora fa il telecronista.

Non si hanno tantissime notizie sulla compagna di Francesco e sulla sua attuale vita privata ma essendo molto social, dal suo profilo si sa che studia Scienze dei Servizi Giuridici all’Università Statale di Milano e che è appassionata di nuoto, partecipa infatti a diverse gare e lavora come istruttrice di nuoto.

Tra le diverse comparse, Francesco, ha recentemente partecipato al Grande Fratello Vip 5, diventando uno dei personaggi più amati e seguiti del reality show. La sua partecipazione all’interno della casa gli ha dato notorietà e ora sul suo profilo social è seguitissimo, lì condivide molto con i fan, anche i dispiaceri come tralascia il suo ultimo post.

L’addio di Francesco

Due giorni fa Francesco ha comunicato ai suoi fan l’addio doloroso a qualcosa che per lui era importantissima, con le lacrime agli occhi, purtroppo, non ha avuto scelta.

Oppini posta tre foto e un video, si trovava a Procar a Milano, un’azienda che si occupa di acquisto e vendita di auto. Proprio lì Francesco, a pochi metri dal suo amore, saluta con malinconia la sua Bmw 3.0 Csi e scrive accompagnando le foto: “L’ho sempre detto che le cose uniche sono le più ricercate e apprezzate. Buon ritorno a casa cara e vecchia Bmw 3.0 CSI, torni nella terra dove sei nata. È stato bello avere a che fare con te, che abbiano cura di te, buona vecchiaia. #germany #delivery #sold #bmw”.

Dal post si percepisce tutta la sua tristezza, purtroppo ha dovuto consegnare l’auto, venduta e destinata ad un fortunato acquirente tedesco. L’auto è un modello vintage e molto vecchio, Francesco nutre la passione per le auto d’epoca da molto tempo ma purtroppo, ha dovuto rinunciare a questo gioiello. Tra i commenti, c’è chi ha chiesto a l’uomo il prezzo al quale l’ha venduta, lui risponde subito: “non mi sembra il caso di parlarne dato che è già di un’altra persona.”, successivamente, commenta di nuovo: “il valore se certificate e conservate in perfetto stato può variare dagli 80 mila fino ai 120 mila.” Probabilmente è proprio questo il motivo per il quale Francesco ha detto addio al suo tesoro.