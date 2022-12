Whatsapp, svolta sensazionale per le videochiamate: da oggi cambia tutto

Da ora le tue videochiamate non saranno come prima. Scopri come WhatsApp ha semplificato le tue call di lavoro, ma non è l’unica novità in arrivo.

WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo, tutti l’hanno scaricata sul proprio smartphone per chiacchierare con gli amici più stretti e sentire i famigliari più cari, ma anche per rimanere in contatto con i colleghi di lavoro. L’App ci permette di comunicare in modi differenti: via messaggio, chiamate o videochiamate.

Le videochiamate durante la pandemia e i lockdown erano diventate molto frequenti, data la poca possibilità di incontrare le persone dal vivo. Anche ora c’è chi ha mantenuto questa abitudine e per motivi di lavoro (e anche non lavorativi) continua a fare delle call.

Spesso, però, gli utenti si sono lamentati della bassa qualità delle videochiamate o dell’impossibiità di uscire dall’App durante la call. WhatsApp ha deciso di investire di più su questo modo di comunicare e annuncia l’introduzione di aggiornamenti, anche riguardanti gli emoji.

Nuove funzioni e nuove faccine

Stanno per arrivare su WhatsApp due aggiornamenti davvero interessanti. La prima riguarda la possibilità di visualizzare una videochiamata in modalità picture-in-picture. La seconda, invece, riguarda l’introduzione di emoji inedite.

Fino ad ora, i dispositivi iOS durante una videochiamata non potevano uscire dall’app e aprirne altre. Adesso, con l’arrivo dell’aggiornamento 22.24.0.79 su TestFlight, è possibile continuare a visualizzare la finestra della videochiamata in modalità PiP mentre si sta navigando su altre applicazioni.

Se volete capire se la funzione è già disponibile sul vostro dispositivo o se vi è scappato l’ultimo aggiornamento, basta avviare una videochiamata e aprire un’altra App. Se la finestra video compare in modalità picture-in-picture, la funzione è già attiva, in caso contrario si dovrà attendere il rilascio di una versione successiva e scaricarla. Per chi possiede WhatsApp Business, la funzione è già disponibile.

Invece per i dispositivi Android, sono in arrivo 21 nuove emoji. Per il momento sono ancora nascoste, dunque non utilizzabili da tutti gli utenti. È stato attuato anche un processo di restyling su 8 emoji già presenti nel pacchetto base. La faccina che trattiene le lacrime, per esempio, è già cambiata. Osservando le emoji classiche con attenzione sarà possibile notare i cambiamenti già in questi giorni.