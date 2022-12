Riscalda la tua casa con pochi centesimi: questo ‘trucchetto’ ti farà risparmiare tanto denaro

Il prezzo delle vostre bollette è diventato insostenibile, non sai più come fare per risparmiare? Scopri questo trucco per ridurre i tuoi consumi e riscaldarti a pochi centesimi.

Il rincaro dei prezzi ha messo in difficoltà le famiglie italiane, riuscire a pagare le bollette a fine mese per molti diventa sempre più difficile. Il prezzo del gas è diventato insostenibile da reggere e ogni volta ci pensiamo due volte prima di accendere i riscaldamenti.

Anche se il prezzo delle bollette ci spaventano, non possiamo di certo tenere spenti i termosifoni in inverno se non vogliamo morire di freddo. Molti stanno cercando di tenere bassi i consumi e risparmiare, ma non è facile come compito, sopratutto se non conosciamo alcuni trucchi.

Esistono delle accortezze che possiamo applicare per utilizzare il riscaldamento nella maniera più ottimale senza far schizzare il prezzo delle bollette. Vediamo assieme come poter diminuire i nostri consumi.

Sprechi e coperte

Per poter ridurre i nostri consumi quando accendiamo i termosifoni, bisogna sapere come ottimizzare il riscaldamento in casa. Una buona soluzione che possiamo adottare è eliminare quelle condizioni che comportano una perdita di calore nella propria abitazione.

Per evitare perdite di calore in casa è opportuno installare dei doppi vetri, serramenti e infissi con elementi isolanti, per eliminare gli spifferi e le fughe di calore. Questo ci permette di diminuire gli sprechi e aumentando la resa della propria caldaia.

Si consiglia ulteriormente di installare termostati nei termosifoni e valvole termostatiche intelligenti sui radiatori, poiché permettono di limitare l’utilizzo dell’impianto di riscaldamento ai soli momenti in cui è realmente necessario. Nelle località montane sarebbe opportuno valutare un’adeguata coibentazione delle pareti, una procedura che può portare a un risparmio sui consumi energetici addirittura fino 70%.

Un altra accortezza è tenere le porte chiuse delle stanze e dei locali che non si utilizzano consente una forte diminuzione dei costi del riscaldamento. Inoltre, non è conveniente mantenere una temperatura troppo elevata, perché ciò comporta un maggiore consumo di combustibile e un’ellevata usura della caldaia.

Come ultimo consiglio è usare una termocoperta. Questa coperta utilizza la corrente elettrica per riscaldarsi, ma non troppa, se la lasciate accesa nel letto per l’intera giornata si consuma solo 40 centesimi. La termocoperta va posizionata tra il materasso e la prima lenzuolo, cosi facendo la sera potete trovarvi un letto bello caldo dove andare a dormire.