Laura Pausini, il dramma rivelato: Tra pianti e enormi buchi nel cuore | La rivelazione

Laura Pausini, la cantante italiana amatissima nel Bel Paese quanto all’estero, commuove i fan con una storia che ieri ha messo sul suo profilo social.

Laura Pausini è una cantautrice italiana, oggi ha 48 anni e una carriera lunga e brillante alle spalle che ancora mantiene attiva. La donna ha fatto diversi tour sold out in Italia e all’estero e la sua prospettiva è quella di continuare ancora per molto.

La sua carriera ha inizio nel 1993, quando partecipa e vince il ‘Festival di Sanremo’ nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano ‘La solitudine‘. La sua musica raggiunge il mercato discografico internazionale, in tantissimi paesi dell’Europa, dell’America del Nord e dell’America Latina, divenendo così la cantante italiana più nota dagli anni novanta in poi. Laura ha inciso brani di successo in diverse lingue, lavorando con cantanti come Madonna, Phil Collins, Michael Jackson, Kylie Minogue,Michael Bublé e Ray Charles.

La Pausini si è sposata nel 2005 con Paolo Carta, chitarrista e produttore discografico italiano con il quale ha una figlia, Paola di 9 anni. La coppia vive serenamente tra un tour e l’altro, Laura ama dedicare il suo tempo alla famiglia e alle persone che ama.

La cantante è attiva sui social, su Instagram in particolare, dove posta spesso storie e foto delle sue attività. Ieri ha caricato una storia che ha commosso e rattristato i suoi fan, le sue parole hanno toccato il cuore di tutti.

Laura Pausini: il dramma

Laura ha postato una storia sul suo profilo Instagram e ha condiviso con i fan un pensiero dedicato alla sua amica, che è come una sorella da anni.

La foto raffigura Laura e l’amica Nicole abbracciate, felici. La cantante ha caricato questa foto per augurare un buon compleanno alla donna che purtroppo ha passato un bruttissimo periodo e Laura le è stata accanto, aiutandola molto. La cantante scrive: “E’ stato un anno difficile lo so, e so che tu non fai mai vedere a nessuno le tue lacrime ma questo compleanno non può essere triste, perchè anche se non vedi più Nina lei ti osserva e non vuole una mamma che non è felice. Siamo qui per te, sempre.” Le parole di Laura emozionano i suoi fan, lei consola l’amica Nicola per la perdita della figlia Nina.

Una mancanza di quelle che si fa sentire sempre e costantemente e che chi ne soffre ha bisogno di persone accanto che diano sostegno, Laura è una di queste.