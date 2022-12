Anche il computer consuma parecchia energia I Fai così per risparmiare: la bolletta sarà meno salata

Ormai lo sappiamo fin troppo bene, ci ritroviamo in una situazione di piena crisi dell’energia. Il tutto è dovuto ai recenti conflitti che si sono verificati in Ucraina, e che hanno inevitabilmente portato un rialzo, sia delle materie prime che dell’energia derivante dal gas a metano.

Com’è ovvio che sia, questo si è riflettuto anche in un rialzo clamoroso e mai visto prima delle bollette dell’energia, sia di quella elettrica che del gas a metano.

Tanti sono stati i provvedimenti da parte dei governi europei volti ad aiutare i milioni di persone più bisognose (come ad esempio il bonus energia da 150 euro, o agevolazioni fiscali per chiunque acquista nuovi elettrodomestici), ma nonostante questo numerosissime famiglie italiane si ritrovano ormai ad andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che è davvero difficile al giorno d’oggi permettersi il pagamento di queste esose bollette, soprattutto con un solo reddito.

All’interno dell’ambiente domestico, sicuramente una delle voci che registrano maggiori consumi è quella degli elettrodomestici, come lavastoviglie, lavatrici, forni elettrici, microonde e via dicendo. Non è da meno tra i dispositivi tecnologici anche il computer, che consuma davvero tanta energia elettrica, in special modo se lasciato acceso per tante ore nel corso della giornata.

Quest’oggi quindi vi forniamo alcuni consigli (nonché accorgimenti utili) in merito all’uso del PC, in modo tale da consumare meno energia elettrica possibile e conseguentemente risparmiare sulle prossime bollette mensili dell’energia elettrica.

Consigli utili per risparmiare utilizzando il PC

Com’è possibile risparmiare? Uno dei metodi più efficaci è senz’ombra di dubbio quello di implementare il risparmio energetico all’interno del nostro PC. Questa caratteristica consente di ridurre al minimo il consumo da parte del nostro dispositivo, e talaltro prolunga anche la vita della batteria, se si tratta di un PC portatile. Questa funzione è sempre presente all’interno del sistema operativo Windows,

Utilizzare questa modalità è in realtà molto semplice: basterà accedere e cliccare su Start, per poi fare clic sul Pannello di Controllo. A questo punto comparirà la voce “Opzioni di risparmio energia”, dove dovremo selezionare l’opzione “Risparmio di energia”, così da far calare drasticamente il consumo di energia elettrica da parte del PC stesso.

Altri consigli che possiamo darvi in tal senso è quello di utilizzare diversi tipi di combinazioni, ad esempio per il tempo di disattivazione del monitor (riducendolo il più possibile), così come optare maggiormente per l’opzione “Massima durata della batteria”, che consentirà anche in questo caso di ottimizzare i consumi.