Whatsapp ‘imita’ Telegram: chattare non sarà più come prima | Ecco di che si tratta

L’app di messaggistica più usata al mondo imita la concorrenza. Sta arrivando per gli utenti di WhatsApp una chat segreta ed esclusiva solo per loro.

WhatsApp cerca sempre di sodisfare le esigenze dei suoi utenti, sempre pronta con nuove funzionalità da offrire. L’app ha resso semplice e immediato l’interazione tra le presone, permetendoci di condividere tutto con chi vogliamo.

Non sempre, però, le persone vigliono condividere tutto a chiunque, anche agli amici più stretti. Ci sono certe cose che ci piace tenere in segreto con noi stessi. C’è chi ha capito da tempo questa esigenza degli utenti, come Telegram.

Applicazioni di messagistica come Telegram, hanno sempre puntato sull’importanza della risevatezza e della privacy. Da tempo offre ai sui utenti la possibilita di avere una chat con loro stessi, visibile solo a loro. Perfino WhatsApp ha capito quanto questa funzione sia utile e introduce la nuova feature chiamata Message Yourself.

Chatare con noi stessi

Molti penseranno: Perché dovremmo avere una chat dedicata solo per comunicare con noi stessi? Per parlare da soli? Nessun distrurbo della personalità qui! A volte durante la nostra giornata ci capita di dover rispondere a dei messaggi importanti e non possiamo rispondere di pancia, dobbiamo essere attenti su cosa scriviamo e diciamo. Perciò abbiamo bisogno di fermarci a pensare e poi rispondere, ma chi ha tempo di fermarsi, e ricontrollare sopratutto. Scrivere un messaggio a noi stessi può aiutarci in questo, quando ci piace ciò che abbiamo scritto possaimo riprenderlo e inviarlo.

Questo non è l’unico utilizzo che possiamo fare con una chat personale, è utile anche come archivio appunti, foto e video o quando dobbiamo passare un materiale da un dispositivo all’altro. Infatti applicazioni di messaggistica come WhatsApp sono presenti in diversi versioni a seconda del dispositivo che utilizziamo, permettendoci di avere una sorta di database personale dove possiamo accadere solo noi.

Le chat personali, esclusive a noi, ci consentono di avere uno spazio di privato in un mondo dove tutto è condiviso e pubblico. Le app di messaggistica l’hanno capito, tra queste c’è pure WhatsApp. L’app ha annunciato la la nuova feature chiamata Message Yourself.

Questa funzione presto sarà disponibile a gli utenti, sia per le versioni iOS e Android che desktop e web. Oltre a consentirci di inviare dei messaggi a noi stessi, Message Yourself permetterà di fissare la chat in alto, proprio come avviene con qualsiasi altra schermata di conversazione. In questo modo si avrà la possibilità di accedere alle proprie note private trovandole sempre sulla parte superiore della lista delle conversazioni, in modo da non doverla cercare fra le altre chat presenti nel client.