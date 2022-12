Lavastoviglie, questo rumore è un avvertimento: ecco come intervenire

Sono mesi indubbiamente duri da un punto di vista sia economico che (soprattutto) energetico, per tutta l’Unione Europea.

Tutta questa complicata situazione si è verificata a seguito dei recenti conflitti che hanno tristemente interessato il territorio ucraino, che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo dei costi delle materie prime e dell’energia, riflettendosi com’è ovvio che sia anche sul costo delle bollette mensili da pagare a fine mese.

Ecco quindi che bisogna prendere alcuni necessari accorgimenti per usare in maniera consapevole e ragionata i propri elettrodomestici, innanzitutto per consumare meno energia elettrica, e secondariamente per risparmiare sul pagamento delle bollette mensili dell’energia elettrica.

Uno dei principi più importanti è indubbiamente la regolare manutenzione dei propri elettrodomestici a cadenza regolare, dato che un dispositivo revisionato periodicamente funziona indubbiamente meglio.

Ancor più importante ad esempio nel caso di elettrodomestici che hanno a che fare con l’acqua, come la lavastoviglie ad esempio. In questo caso la manutenzione è davvero fondamentale, e molte persone sbagliano a sottovalutarla, per poi ritrovarsi con una lavatrice che non funziona bene o eventualmente emette degli strani rumori. Ma cosa succede nello specifico, e come risolvere questi problemi? Scopriamolo insieme!

Consigli utili

Nella maggior parte dei casi i rumori possono essere provocati da errori di natura umana, o alternativamente da parti di lavastoviglie che sono stati verosimilmente danneggiati. Spesso una problematica molto importante risiede nel mal posizionamento delle stoviglie sporche al suo interno. Gli irroratori deputati alla loro pulizia, infatti, devono emettere un getto d’acqua nella direzione giusta per pulirle correttamente, e nel caso in cui le stoviglie vengano caricate male, ci si potrebbe sbattere contro. Altre problematiche relative alla lavastoviglie possono consistere ad esempio nel rubinetto dell’acqua chiuso, così come una guarnizione usurata, o un’elettrovalvola intasata.

La prima soluzione quindi è sempre quella di posizionare le stoviglie nella maniera più corretta, in modo tale da non sovraccaricare la lavastoviglie stessa. A quel punto è poi necessario capire se si tratti di una parte eventualmente intasata: in questo caso è necessario pulire, o in alternativa avviare dei lavaggi a vuoto, in modo tale da disincrostare l’elettrodomestico (dalle eventuali formazioni di calcare sulla superficie interna) e disinfettarlo.

Nel caso in cui invece non siano presenti residui di cibo all’interno delle pompe o a livello dell’elettrovalvola, in questo caso sarà necessario sostituirle ex novo. Spesso è sufficiente acquistare la guarnizione nuova, che è possibile sostituire in modo semplice e veloce. Nel caso in cui i problemi fossero più complessi, sarà necessario chiamare un professionista per risolverli.