Crisi energetica, questo messaggio sta terrorizzando gli italiani: l’allarme è scattato

Nel corso di questi mesi autunnali e invernali abbiamo assistito ad un rincaro dell’energia mai visto prima d’ora, sia per quanto riguarda l’energia elettrica che del gas a metano.

Stiamo parlando in questo caso di una vera e propria crisi energetica, dovuta in particolar modo ai recenti conflitti che si sono verificati e consumati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, e che hanno inevitabilmente portato ad un rialzo dei costi dell’energia, con conseguente aumento del prezzo delle bollette mensili da pagare.

Secondo alcune analisi recenti, infatti, il costo delle bollette dell’energia sarebbe perfino raddoppiato rispetto al prezzo delle rispettive bollette risalenti all’anno immediatamente precedente.

Nonostante tutti gli aiuti che sono arrivati prontamente da parte dei governi di tutta Europa, numerose famiglie italiane rischiano di andare incontro alla soglia di povertà, dal momento che è diventato insostenibile il peso di bollette mensili dell’energia (sia elettrica che del gas a metano) così esose, in particolar modo per i nuclei famigliari che percepiscono un solo reddito, magari per 4 o 5 membri della famiglia.

Purtroppo non tutti sono onesti, e alcuni malintenzionati hanno “ben” pensato di riuscire a sfruttare questa gravosa situazione di crisi energetica, per cercare di truffare clienti ignari di tutto. Nella fattispecie sono presenti alcuni malintenzionati, che si spaccerebbero a nome di Enel stessa nel tentativo di frodare i clienti. Il tutto avverrebbe online, con diversi tentativi di phishing da parte di questi truffatori.

Come funziona

All’interno della mail, o dell’SMS in questione, risulterebbero a detta loro dei pagamenti irrisolti, andando sotto il nome di Enel Energia. Spesso queste mail riportano proprio il nome, il cognome e l’indirizzo mail dell’utente finale, rendendo (purtroppo) ancor più credibile la truffa a danno del consumatore finale. Chiaramente il link finale di rimando di questa truffa non porta alla pagina ufficiale di Enel Energia, ma a una piattaforma creata ad hoc, con il fine ultimo di rubare dei dati sensibili (come ad esempio estremi di pagamento, o dati sul conto corrente del cliente), e le informazioni anagrafiche del cliente stesso.

Il consiglio che vi diamo, nel caso in cui riceviate un SMS o un’email di questo tipo, è chiaramente quella di eliminarla prontamente e non credere a questo tipo di comunicazioni, dato che aziende distributrici di energia come Enel e compagnie affini sono solite inviare lettere certificate.

Purtroppo al giorno d’oggi le truffe online (o tramite il classico SMS) di questo tipo capitano sempre più spesso, ed è quindi bene tutelarsi per salvaguardare i propri dati e il proprio conto corrente.