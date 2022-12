Arisa, le parole della cantante stringono il cuore: “Una lacrima mi resta dentro..”

La cantante lucana amata dal pubblico per la sua grinta, ha ricevuto critiche nell’ultimo periodo che l’hanno ferita. Le sue parole che imprigionano il suo dolore.

Arisa è lo pseudonimo di Rosalba Pippa, è una cantante e da qualche anno personaggio televisivo italiano. La donna è molto amata per la sua determinazione e schiettezza, al contempo è criticata per le stesse e poco apprezzata per la sua personalità forte.

Arisa oggi ha 40 anni ma in cuor suo ne ha 20, affronta la vita con positività e ambizione per ogni sfida che le si pone davanti. E’ cresciuta in Basilicata, terra che ama e dove torna ogni volta che le è possibile per dedicare il suo tempo alla famiglia e per ricaricare le energie in una terra ricca di bellezze naturali e culinarie.

La carriera di Arisa prende il volo quando dopo aver vinto nel 2008 il concorso SanremoLab, ha raggiunto il successo partecipando al 59º Festival di Sanremo nel 2009 con il singolo ‘Sincerità’, vincendo nella categoria “Nuove Proposte”. Da quel momento ha avuto inizio la brillante carriera che ha portato la donna ad essere amata dal pubblico italiano per quei tratti distintivi che la caratterizzano.

Questi tratti sono però, allo stesso tempo molto criticati da quella parte del pubblico che non apprezza lo stile della cantante. Nell’ultimo mese, infatti, la donna si è mostrata sui social molto più aperta e sicura di se, questo ha portato critiche e lei ne ha sofferto molto.

Le parole di Arisa che tutti dovremmo ascoltare

Arisa ha recentemente preso parte a diverse campagne pubblicitarie, per le quali si è quasi messa a nudo, mostrando a tutti le sue imperfezioni, successivamente, le stesse foto le ha condivise sul suo profilo Instagram. Lì le critiche sono state molte, come i commenti ironici sul cambio di stile della cantante negli ultimi anni.

La donna ha sempre risposto zittendo chiunque grazie alla sua schiettezza ma anche lei ha dei sentimenti, molti. Questo ha portato Arisa a soffrire delle critiche negative. Ha lasciato pochi giorni fa un’intervista a Le Iene che il profilo Instagram di Zom Magazine ha riportato, dove spiega cosa sta provando e quanto quelle parole abbiano ferito i suoi sentimenti: “Mi sono chiesta: a chi interesserà di me, di quello che racconto o di quello che provo io? Poi però, ho pensato che, infondo, io credo nel mio punto di vista, ha già 40 anni ed è figlio delle persone che amo di più al mondo, del cielo della Basilicata, della terra incastrata sotto le unghie, ma anche di premi inaspettati, di sorrisi non dovuti, dell’amore semplice, quello più puro”.

La donna ha continuato: “Essere buoni non è un precetto religioso o una roba da sfigati, ma una scelta consapevole. E la consapevolezza è la cosa più sexy che ci sia. Quando qualcuno mi fa del male, anche se una lacrima mi resta dentro, mi rifiuto di credere che sia fatto apposta, per vocazione. Per questo allontano, ma non odio mai, mi chiedo sempre il perché prendendomi anche metà della colpa. Tutti noi, nel bene e nel male, siamo la conseguenza di qualcosa o di qualcuno, è la comprensione che fa la differenza.” Con queste parole Arisa ha mandato a tutti un messaggio molto positivo e profondo che molti dovrebbero considerare.