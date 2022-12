Mara Venier, la triste confessione: la malattia ha colpito proprio l’amore della sua vita

Mara Venier è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna riesce a farsi voler bene da tutti, purtroppo giungono cattive notizie che lei stessa condivide con i fan.

Mara Venier, pseudonimo di Mara Povoleri, è una conduttrice televisiva, attrice, opinionista ed ex modella italiana, amatissima da tutti gli spettatori italiani.

Mara oggi ha 72 anni, portati benissimo sia fisicamente che per la grinta che ogni giorno e ogni volta che appare dietro alle telecamere dimostra. La donna è originaria di Venezia, si è però trasferita molto giovane per la sua carriera che ha avuto inizio negli anni ’80, dopo l’esordio come di attrice, ha debuttato come conduttrice raggiungendo il successo negli anni novanta con la conduzione su Rai 1 di Domenica in, che presenta da quattordici stagioni.

La Venier ha due figli Elisabetta Ferracini e Paolo Capponi, entrambi aduti, infatti Mara è doppiamente nonna e ama passare il tempo con i suoi nipotini, dedicando loro tutto il tempo disponibile fuori dagli studi televisivi.

Mara è innamorata follemente, infatti dal 2006 è sposata con Nicola Carraro, di 80 anni. L’uomo è un produttore cinematografico ed editore italiano, per lavoro ha sempre viaggiato molto e al momento si trova lontano dalla moglie, che ha ricevuto pochi giorni fa una bruttissima notizia riguardante l’uomo.

Mara scopre che il marito Nicola è ammalato

Mara è molto legata al marito, sono quasi inseparabili e molto protettivi l’un l’altra, purtroppo, però, ci sono occasioni che portano i due a stare lontani. La coppia si sente in ogni momento tramite il telefono, messaggiando e mandandosi foto, è proprio una delle foto, che il marito le ha mandato qualche giorno fa che lei ha postato sul suo profilo social.

Nicola Carraro, l’amato marito di Mara Vanier, è positivo al Covid. È la stessa conduttrice che triste lo comunica ai suoi follower e fan con un post su Instagram che lei ha pubblicato proprio poco prima dell’inizio della diretta della puntata di Domenica In.

Mara ha postato sul social una foto del marito e ha scritto:“Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni …ma adesso il Covid è arrivato lì a Santodomingo Casa de campo – ha scritto “zia” Mara nel post pubblicando una foto di Nicola sorridente – Mi hai mandato adesso questa foto per rassicurarmi lo s….Vorrei essere vicina a te….Forza amore mio. Ti amo”, ha scritto la donna ringraziando in fine il medico che si sta prendendo cura di Nicola mentre lei è lontana da lui per lavoro.