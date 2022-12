Hai sempre usato il termostato nella maniera sbagliata” | Fare questo errore ti costa fino a 100 euro in più in bolletta

Sono mesi davvero duri e ostici per quanto riguarda l’energia, a causa del rialzo dei costi dell’energia elettrica e del gas a metano.

Questo è dovuto in particolare ai continui conflitti che si sono verificati in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno conseguentemente portato ad un drastico aumento dei costi delle materie prime e dell’energia.

Secondo alcune statistiche recenti, i costi delle bollette mensili sono praticamente raddoppiati rispetto a quelle dell’anno immediatamente precedente, subendo quindi un’inflazione mai vista prima d’ora. Nonostante tutti gli aiuti provenienti dai principali governi delle nazioni europee, come ad esempio agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare elettrodomestici di nuova generazione, così come bonus energia di 150 euro (detraibili direttamente dal costo delle bollette), numerose famiglie rischiano comunque di andare incontro alla soglia di povertà, dato che è davvero diventato difficile sostenere il peso di bollette mensili così ingenti ed esose. Ma come si fa a risparmiare?

Oggi vi sveleremo alcun trucchi e accorgimenti utili per consumare meno energia elettrica possibile, e conseguentemente avere delle bollette meno salate a fine mese. In particolare quest’oggi ci focalizzeremo sul termostato: molte persone sbagliano infatti a impostare erroneamente il loro termostato alla temperatura di 22 gradi centigradi, soprattutto quando capitano le fredde giornate d’autunno e di inverno.

Gli esperti hanno trovato un range di temperatura ideale da impostare in modo da risparmiare denaro sulle bollette mensili, e contemporaneamente avere un ambiente caldo e accogliente all’interno della propria abitazione domestica nel corso dei mesi più rigidi come questi che stiamo passando.

Consigli utili

Soprattutto nel caso in cui siate una famiglia composta da un nucleo di 4 o 5 persone, le spese superano tranquillamente le migliaia di euro all’anno per quanto riguarda il consumo del gas a metano. Il segreto in questo caso è quello di abbassare la temperatura del termostato. Secondo molti esperti, la temperatura ideale è compresa a cavallo tra i 18 e i 21 gradi centigradi, e consente di avere un ambiente adeguatamente riscaldato senza dover necessariamente pagare bollette salatissime.

Anche solo abbassare di un singolo grado centigrado porta a delle differenze davvero abissali: passando ad esempio da 22 gradi centigradi ad appena 21 gradi centigradi, si avrà un risparmio pari a più di 100 euro all’anno! Chiaramente più la temperatura si abbasserà, maggiore sarà il risparmio che ne conseguirà, com’è ovvio che sia.

Per quanto riguarda le ore notturne, invece, è consigliabile abbassare il termostato a una temperatura compresa tra i 16 gradi centigradi e i 17 gradi centigradi. In queste ore è infatti preferibile utilizzare una termocoperta per riscaldarsi, che consuma sensibilmente di meno.