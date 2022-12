Amadeus, la foto non lascia dubbi: ecco la sua ‘nuova fiamma’ | La conoscete tutti

Amedeus è al centro del gossip italiano dal momento in cui è un uomo single. Le voci sulla nuova fiamma si spargono sul web: ora ne abbiamo la conferma. La foto che non lascia dubbi, la donna la conosciamo tutti.

Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano. L’uomo oggi ha 60 anni, portati benissimo sia esteticamente che per la sua carriera ancora brillante.

Amedeus è originario di Ravenna, dove è cresciuto prima di iniziare la carriera nel mondo dello spettacolo. L’uomo inizia a diventare un personaggio noto negli anni ’80 quando lavora per Radio Deejay, negli anni successivi inizia a lavorare in Mediaset, divenendo in poco tempo un conduttore molto amato dal pubblico.

Un ruolo morto importante nel mondo dello spettacolo italiano ha avuto inizio nel 2020, quando ha iniziato ad essere il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per tre anni di seguito (2020, 2021 e 2022) ed è stato confermato negli stessi ruoli anche per i futuri Festival del 2023 e 2024.

Amedeus è stato sposato dal 1993 al 2007 con Marisa Di Martino, al quale matrimonio è stato testimone l’amico Fiorello. Dopo molti anni i due hanno divorziato a causa di un lungo periodo di crisi. Da quando Amedeus è tornato single, molte sono le voci sulla sua vita privata e sentimentale. Recentemente queste voci si sono rafforzate e oggi abbiamo la conferma che l’uomo è sereno al fianco di una donna, la conosciamo tutti.

Amedeus e la sua fiamma

Giovanna Civitillo è la donna che ha rubato il cuore ad Amedeus. I due si conoscono da vent’anni e la loro storia d’amore è sempre più forte, appassionando il pubblico che li segue. A confermare la passione e l’unicità della loro relazione è il profilo Instagram di Amedeus che ora si chiama ‘giovanna_e_amedeus’.

Nell’edizione del 2021 lei è stata conduttrice di PrimaFestival, lui come sappiamo è conduttore e direttore artistico del serale. I due sono sposati dal 2009 e il loro amore è puro, infinito, i due infatti amano lavorare insieme e affiancarsi in ogni attività lavorativa e non. Quest’anno Amedeus presenterà nuovamente Sanremo e al suo fianco, oltre a Gianni Morandi, ci sarà Chiara Ferragni, l’amata influencer, moglie di Fedez.

Mancano ancora due mesi al 7 febbraio, giorno in cui inizierà l’annuale del festival, ma i padroni di casa dell’edizione 2023 stanno già scaldando i motori e postano diversi scatti sui social. A documentare l’amicizia e il legame che tra i te si sta creando, sono stati i post sul profilo di Chiara e quello di Amedeus.