Whatsapp, il servizio di messaggistica più famoso al mondo sbarca su Tablet: ecco la prova definitiva

Finalmente è in arrivo anche sui Tablet l’applicazione di messaggistica più usata al mondo. WhatsApp invita gli utenti a testare la sua nuova versione, a breve per tutti.

WhatsApp ha cercato sempre di adattare la sua applicazione su diversi formati e versioni, dalla versione più tradizionale per gli smartphone Android e iOS fino alla versione desktop. L’app di messaggistica sa sempre dove raggiungere i suoi utenti, fornendogli il formato più adatto al mezzo che utilizzano.

Fino ad ora, però, i Tablet sono stati sempre esclusi da WhatsApp, non fornendo alle persone che utilizzano questi dispositivi una versione da scaricare. Molti accedendo al browser, provavano ad utilizzare la versione Web dell’app, ma questa è pensata a chi utilizza il computer.

Ora sta per arrivare la versione adatta anche per i Tablet. Al momento è ancora in fase di sperimentazione, infatti WhatsApp sta inviando dei messaggi ai suoi utenti per invitarli a testare sul loro Tablet l’app di messaggistica.

In arrivo anche sui Tablet

Alcuni utenti in questi giorni hanno avuto il privileggio di provare l’applicazione di messaggistica più usata al mondo sul loro Tablet. Noi altri che non abbiamo ricevuto questo onore non dovremo aspetare a lungo, perché la nuova versione sta riscuotendo un grande successo nei beta test. La società è fiduciosa in questo nuovo progetto e non vede l’ora di lanciarlo a tutti.

In giro stanno girando dei scrennshot che confermerebbero l’arrivo di questi messaggi agli utenti di WhatsApp. Le indicazioni nei messaggi è chiara, siamo pronti verso l’introduzione pubblica di una versione dell’app per i Tablet. Il messaggio informa che sul PlayStore sono disponibili le versioni compatibili per i Tablet, ma per uso dei soli beta tester.

Pare che il passo successivo è allargare ancora la rete dei beta tester, per poi arrivare finalmente alla versione definitiva. Purtroppo non vi cono ancora molte indicazioni a riguardo di come sarà la versione definitiva. Per il momento possiamo solo ricordarvi dei recenti aggiornamenti che WhatsApp ha lanciato per tutte le altre versioni, come ad esempio l’introduzione dei sondaggi. Recentemente abbiamo pubblicato degli articoli a proposito dei ultimi aggiornamenti dell’app, vi consigliamo di leggerli perché ci sono novità molto interessanti.