Tablet, l’aggiornamento più atteso è arrivato: WhatsApp disponibile in versione beta

L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è tra quelle più popolari e usate al mondo ed è sempre in movimento.

Sempre in movimento perchè gli sviluppatori della piattaforma sono sempre in fermento per apportare modifiche, migliorie, e assicurare una migliore “user experience” a tutti gli utenti. Molti sono gli aggiornamenti rilasciati quest’anno sia per la versione ufficiale, sia ancora in fase di test e, per questo rilasciate nella versione beta dell’applicazione.

Ovviamente, gli aggiornamenti dell’app rilasciati in versione beta non permetteranno di usare tutte le sue funzioni, ma è, sia per gli utenti che per l’azienda, un ottimo banco di prova. Si capiranno, in questo modo, se ci sono bug da mettere a posto, funzionalità che non soddisfano. E, ormai, oggigiorno, offre diverse versioni ufficiali, in base alla tipologia di dispositivi presenti sul mercato.

Fino ad ora avevamo soltanto la versione smartphone, affiancata, poi, dalla versione desktop. Negli ultimi tempi gli sviluppatori della piattaforma hanno lavorato alacremente per far si che arrivasse agli utenti ciò che mancava. E, notizia davvero di poche ore fa, è sbarcata la versione Beta che va ad aggiungersi alla versione smartphone e desktop, che tutti stavano aspettando.

Ecco arrivata, finalmente, la versione Beta di WhatsApp per tablet. Scopriamola insieme.

Alcuni utenti WhatsApp, poche ore fa, hanno ricevuto un particolare avviso, proposto proprio dalla piattaforma, nella sezione principale per smartphone. Questo avviso è un’informativa da parte di WhatsApp. L’applicazione sta informando della disponibilità della versione ufficiale di WhatsApp per tablet.

La disponibilità dell'app WhatsApp per tablet è riservata a coloro che aderiranno alla versione beta della piattaforma. L'applicazione lanciata da WhatsApp per tablet non presuppone che sul tablet sia presente una scheda SIM con numero di telefono associato.

Come spiegato all’interno dell’avviso, sarà, infatti, possibile aprire l’app e inizializzarla, collegandola al proprio account principale presente su smartphone. Quindi in modalità Companion, quella da poco rilasciata per intenderci. Basterà avviare l’app sullo smartphone e, tramite lettura del QR Code, il nuovo device verrà associato al profilo. Un po’ come già avviene per WhatsApp Desktop.

La novità è di particolare rilievo per coloro che usano WhatsApp con diversi dispositivi, e apre alla possibilità di accedere alla piattaforma di messaggistica tramite il proprio tablet. Essendo una beta non tutte le funzionalità saranno disponibili rispetto a quanto si è abituati a vedere con l'app per smartphone. Non resta che attendere la versione definitiva dell'app, che, si spera, possa arrivare nelle prossime settimane.