Pulizia della lavastoviglie, ecco l’errore da evitare: rischi di combinare un guaio

La lavastoviglie è un elettrodomestico che serve a lavare ed asciugare stoviglie, pentole, posate e altre suppellettili usate a tavola.

La lavastoviglie è un elettrodomestico molto utilizzato, infatti, tutti, o quasi, hanno una lavastoviglie a casa. Usarla appare alquanto semplice. Le nuove lavastoviglie hanno programmi per ogni lavaggio e metterli in opera è un gioco da ragazzi. Anche chi non è avvezzo alla tecnologia ha dalla sua parte l’intuitività dell’avvio delle varie funzioni.

Il problema principale, però, è la pulizia e la manutenzione. Queste sono operazioni fondamentali per farla durare più a lungo, per il corretto funzionamento della stessa e per avere un minore consumo di energia. Ci sono molti errori che vengono commessi spesso nella pulizia e durante la manutenzione. E questi, causano ulteriori problemi all’elettrodomestico.

Evitare gli errori è possibile. Vediamo insieme qualche trucchetto per evitarli.

Innanzitutto, bisogna dire che la lavastoviglie consente di risparmiare tempo e consumo di acqua ed elettricità durante la pulizia delle stoviglie. È però una macchina molto delicata. Infatti, si può danneggiare facilmente per vari motivi. La pulizia e la manutenzione, come già accennato, sono fondamentali per evitare ogni compromissione.

Ma come fare a garantire che la nostra lavastoviglie duri a lungo e pulisca al meglio le nostre stoviglie? Come prima azione, bisogna eliminare la polvere in eccesso se la lavastoviglie è a incasso. L’accumulo di polvere e sporco sono sempre un problema, anche perché potrebbe spostarsi all’interno compromettendo la pulizia e il lavaggio delle stoviglie.

Un’altra cosa che non viene fatta quasi mai è controllare che ci sia la giusta quantità di sale nel contenitore apposito. Il sale serve a decalcificare l’acqua per ottenere le stoviglie brillanti e pulire. Una volta al mese bisognerebbe fare questo controllo. Un errore molto comune è anche quello di non pulire i filtri. Quando mettiamo i piatti molto sporchi nella macchina, tutti i residui si accumulano nei filtri.

Se i filtri non si puliscono con il tempo la lavastoviglie si potrebbe danneggiare. Perciò è bene smontarli e pulirli. Basta risciacquarli e lasciarli in ammollo per 30 minuti in una soluzione di acqua e aceto. Anche i residui di detersivo possono rivelarsi un problema. Spesso, questo, si può accumulare dopo i lavaggi. Per tale motivo è bene pulire la vaschetta con un panno. Con il tempo i residui potrebbero danneggiare filtri e tubi.

Infine, bisogna fare dei lavaggi a vuoto con detersivi specifici per la cura della macchina. In realtà, si può usare anche una tazza di aceto di vino bianco da mettere sul fondo della lavastoviglie durante il lavaggio a vuoto. In questo modo verranno rimossi tutti i residui di calcare. Inoltre, la lavastoviglie risulterà igienizzata bene e i cattivi odori scompariranno del tutto.