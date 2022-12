Privacy online, con queste regole finalmente sei al sicuro: sei salvo

Sappiamo bene quanto il mondo degli smartphone si sia notevolmente ampliato nel corso degli ultimi anni, con l’uscita sul mercato mondiale di numerosissimi modelli che rispondono alle esigenze più disparate dei consumatori provenienti da tutto il mondo, spesso con un occhio riguardo anche per l’aspetto economico, soprattutto nel caso degli smartphone di fascia media e quelli di fascia bassa.

I top di gamma invece (come ad esempio Samsung Galaxy S22, o iPhone 14 Pro recentemente usciti) sono maggiormente pensati per utenti più esigenti, che necessitano di un uso intensivo dello smartphone e di fotocamere adeguate.

Nonostante tutte le interessanti funzionalità che essi offrono, rivelano al contempo anche insidie di non poco conto, in quanto contengono al loro interno dati personali e privati, come ad esempio file, foto e video della nostra vita quotidiana, oltre a svelare molto sulle nostre abitudini e preferenze. È per questo che, quando ci interfacciamo al mondo del web, dobbiamo sempre procedere con cautela.

Ecco quindi che vi diamo alcuni consigli e accorgimenti utili per proteggere i vostri dati al sicuro dalle minacce che sono presenti sul web, andando a sfruttare al meglio le funzioni messe a disposizione dai nostri stessi smartphone per la loro salvaguardia.

Il primo punto da cui partire è quello di andare ad impostare un metodo di sblocco dello schermo che sia sufficientemente sicuro. Evitate di utilizzare la modalità di sblocco con trascinamento dei punti, in quanto non si rivela la più sicura tra tutti, e anzi non è molto raccomandabile, dato che può essere memorizzata anche da parte di sconosciuti.

Altri consigli utili

Vi consigliamo nella fattispecie l’impostazione di un PIN, affianco possibilmente all’utilizzo di un sistema biometrico (come possono essere ad esempio la propria impronta digitale o il riconoscimento facciale, come nel caso del Face ID con iPhone). Questi sistemi ci permetteranno di accedere più velocemente e in sicurezza.

Nascondete poi il contenuto delle vostre notifiche che vengono visualizzate all’interno della Lock Screen, soprattutto quando siete in un ambiente pubblico, dal momento che potrebbero eventualmente rivelare molte delle vostre informazioni sensibili. In molti smartphone inoltre viene data la possibilità di attivare la localizzazione automatica, la quale consente di conoscere la posizione esatta del nostro telefono per poi rintracciarlo, in caso di un eventuale furto. Molto utile anche la presenza dell’autenticazione a due fattori, che può essere utilizzata per l’accesso ai più famosi social network, come Facebook, Instagram e via dicendo, aumentando ulteriormente il grado di sicurezza.

L’ultimo consiglio che vi possiamo dare è quello di disabilitare il monitoraggio degli interessi, in quanto questo monitoraggio consente alle aziende di avere un controllo quasi completo del vostro smartphone, con l’inserimento di annunci pubblicitari e via dicendo.