Lavatrice: così risparmi 30€ in bolletta: ecco il trucco dei tecnici

Saranno mesi autunnali e invernali particolarmente difficili per tutta l’Unione Europea, a causa dei continui rincari dell’energia che stanno colpendo il continente nel corso di quest’anno.

Tutto ciò si è verificato in particolar modo a seguito dei conflitti ucraini, che hanno inevitabilmente portato a un rialzo clamoroso dei costi rispettivamente delle materie prime e del gas a metano, portando di conseguenza ad un aumento mai visto prima delle bollette dell’energia elettrica e del gas.

Fortunatamente tutti i governi delle nazioni facenti parte dell’Unione Europea, in particolar modo quello tedesco e italiano, hanno preso diversi provvedimenti a tal proposito. Nel caso del governo italiano, infatti, sono stati emanati diversi decreti volti ad aiutare la popolazione più bisognosa, ad esempio con l’introduzione di diversi bonus bollette (con una quota pari a 150 euro, detraibile direttamente dalle voci delle bollette), così come anche agevolazioni fiscali per chiunque intendesse acquistare un elettrodomestico nuovo di ultima generazione, in grado di consumare meno e risparmiare a lungo termine.

Quest’oggi vi forniremo quindi alcuni consigli e accorgimenti utili per consumare meno energia elettrica, e di riflesso risparmiare sul costo delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas.

Uno dei primi consigli che vi possiamo dare in assoluto con l’ottica di risparmiare sulla bolletta della luce, è quella di utilizzare gli elettrodomestici nella maniera più corretta e consona. In particolare è necessario sempre andare ad utilizzare tutti quanti i nostri elettrodomestici esclusivamente a pieno carico, evitando così il numero di lavaggi. Così facendo si ottiene un risparmio di più di 2 euro al mese per ogni dispositivo che abbiamo a casa, dalla lavastoviglie, alla lavatrice e via dicendo, portando conseguentemente ad un risparmio generale di 85 (fino a 95) euro annui.

Consigli specifici

Oggi in particolare ci focalizziamo sulla lavatrice, in cui vi diamo il consiglio di utilizzarla a temperature basse (a cavallo tra i 30 e i 40 gradi centigradi, rispettivamente), dal momento che i detersivi per il bucato funzionano in maniera efficace allo stesso modo. Un altro consiglio che sentiamo di darvi è quello di usare il programma Eco (o Ambiente), che è presente all’interno della stragrande maggioranza degli elettrodomestici di nuova generazione.

Questo a maggior ragione con le agevolazioni fiscali che il governo italiano consente, per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione entro la fine dell’anno corrente.

Infine, vi consigliamo di verificare sempre i consumi reali della lavatrice, in quanto accade sovente che la classe energetica non coincida col profilo reale di utilizzo della stessa. Così facendo avrete un risparmio che potrebbe raggiungere perfino i 30 euro annuali.