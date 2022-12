Galaxy Z Flip 5, pronto al lancio il nuovo smartphone pieghevole: display esterno ingrandito

Anno dopo anno, il mercato degli smartphone ha letteralmente conquistato il mondo, con l’uscita dei più disparati modelli, che presentano le più variegate caratteristiche che ben si adattano ad ogni tipologia di utente, senza mai ignorare ovviamente l’aspetto economico, dai top di gamma più costosi (come Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro) fino ad arrivare ai più economici (ma funzionali) marchi cinesi, come ad esempio Xiaomi e Oppo.

Una delle novità senz’ombra di dubbio più interessanti nell’ambito degli smartphone, per quanto riguarda gli ultimi anni, è l’introduzione dei dispositivi pieghevoli. Lo abbiamo visto prima di tutto con Samsung, di cui quest’anno sono arrivati rispettivamente i modelli Samsung Galaxy Flip 4 e Samsung Galaxy Fold 4.

Nonostante siano passati pochi mesi dall’uscita di Flip 4, in rete già si inizia a parlare del prossimo Samsung Galaxy Flip 5. Abbiamo visto infatti che nel corso di quest’ultimo anno il modello si è rivelato abbastanza stagnante (a livello di innovazioni, se confrontato con il modello Flip 3 immediatamente precedente), ma fortunatamente il Samsung Galaxy Flip 5 potrebbe rappresentare davvero l’occasione giusta per innovare, e portare finalmente funzionalità e caratteristiche nuove.

In base a quanto dichiarato dal celebre analista di settore Ross Young, il prossimo Samsung Galaxy Flip 5 sarà dotato di uno schermo esterno con una diagonale a cavallo tra i 3.3 e i 3.4 pollici, risultando quindi in un sostanziale aumento rispetto al modello attualmente sul mercato, fermo a solo 1.9 pollici.

Questo aumento importante nelle dimensioni consentirebbe quindi di sfruttarlo maggiormente rispetto al passato, anche per delle mansioni più complesse dello scattare un selfie o consultare le notifiche che arrivano, senza avere il bisogno costante di aprire lo smartphone per essere completamente operativi.

Modifiche sostanziali anche per quanto riguarda la cerniera, con l’implementazione di un meccanismo nuovo che andrà a ridurre la visibilità della cerniera stessa dall’esterno, rispetto a quanto visto in precedenza con il Samsung Galaxy Z Flip 4.

Lo stesso vale per quanto riguarda il display interno, con una soluzione implementata che renderebbe quasi invisibile (e impercettibile al tatto) la piega che si trova in prossimità della metà dello schermo.

Al momento non conosciamo ancora una data d’uscita ufficiale per il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 5, anche se siamo abbastanza certi che vedrà la luce nei primi mesi del 2023, indicativamente verso aprile. Non ci resta dunque che attendere con trepidazioni ulteriori informazioni ufficiali da parte della stessa compagnia coreana, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso dei prossimi mesi.