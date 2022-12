Cuffie Wirless, ecco le Tone Free T90: il dispositivo LG è auto igienizzante

Nel corso di questa ultima decina di anni, il mondo delle cuffie (parallelamente a quello degli smartphone) ha preso sempre più piede all’interno del mercato mondiale.

Una delle caratteristiche senz’ombra di dubbio più importanti e ormai fondamentali è il passaggio dalle cuffie tradizionali a quelle senza fili, attraverso una comunicazione bluetooth / Wi-Fi con il proprio smartphone o dispositivo elettronico di qualsivoglia genere.

Quest’oggi nella fattispecie vi presentiamo le nuove cuffie true wireless ad opera della compagnia LG: stiamo parlando ovviamente delle Tone Free 790Q, che si presentano con caratteristiche molto interessanti e promettenti, soprattutto per il pubblico più attento ed esigente, nonostante siano vendute ad prezzo leggermente superiore a quello della media. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche tecniche e le relative funzionalità.

Partiamo innanzitutto dalle colorazioni, che nel caso delle LG Tone Free 790Q sono disponibili rispettivamente nella colorazione bianca (similmente a cuffie analoghe presenti attualmente sul mercato), così come nella tonalità grigio scuro, per chi preferisce le colorazioni più minimal ed eleganti.

Il design si presenta davvero molto discreto e sobrio, e ricorda da vicino le AirPods Pro, nonostante siano leggermente inferiori in quanto a dimensioni. Confermata in questo caso anche la certificazione IPX4, che permette al consumatore finale di utilizzarle nella più totale tranquillità anche in condizioni dinamiche come lo sport, senza incorrere nel rischio di umidità, gocce d’acqua o sudore che potrebbero eventualmente compromettere altri dispositivi simili.

Altre caratteristiche

Buona anche la fattezza della custodia, che al contrario di molti simili (in cui è lucida) si presenta con una finitura insolitamente opaca, un punto sicuramente a suo vantaggio dato che permette di evitare l’insidiarsi di fastidiosi graffi sulla superficie. La batteria di queste cuffie wireless è più che buona, con una capacità di 390 mAh che permette di restituire ore e ore di riproduzione dei nostri contenuti audiovisivi senza scaricarsi, con il supporto aggiuntivo della custodia che può aumentare a dismisura la ricarica.

Molto particolare anche la funzionalità della custodia stessa, che permette di essere collegata con un adattatore Type-C/Jack 3.5 mm per qualsiasi ingresso audio, riuscendo in questo modo a rendere senza fili qualsiasi trasmissione audio, ad esempio da uno stereo o quant’altro.

Ma la caratteristica più spettacolare di tutti risiede nel fatto che, grazie alla tecnologia UV Nano ad opera di LG, essa è in grado di neutralizzare quasi la totalità dei batteri che vanno a depositarsi sulla superficie della cuffia wireless, sia per la maglia interna che a livello del gommino. Basteranno appena 10 minuti all’interno della custodia per igienizzarle completamente e in maniera automatica, a patto che la percentuale di batteria sia maggiore del 40%.

Per chi fosse interessato, le Tone Free T90 sono disponibili al prezzo di 229 euro nei principali negozi fisici ed e-commerce.