Whatsapp, le richieste degli utenti sono state accontentate: ecco finalmente le nuove funzionalità

A seguito delle continue lamentele degli utenti sul ritardo degli aggiornamenti per le versioni Windows e Desktop, WhatsApp si prepara con nuove funzionalità a disposizione per tutti.

L’applicazione di messaggistica più usata al mondo deve il suo successo grazie alla sua grande versatilità. Possiamo trovarla non solo in versione Android e iOS, ma anche per dispositivi Windows e la versione Desktop quando siamo sul nostro pc.

Purtroppo non tutte le versioni presentano tutte le ultime funzionalità lanciate da WhatsApp. Infatti spesso gli utenti si sono lamentati che le versioni Windows e Desktop si sono trovate sempre indietro sugli ultimi aggiornamenti, rispetto alle versioni più popolari Android e iOS.

Questa volta le richieste degli utenti saranno sodisfatte. Gli aggiornamenti tanto richiesti stanno arrivando, anche per le versioni che fino ad ora sono state snobbate. Non è l’unica novità in arrivo, c’è una nuova funzionalità per i stati di WhatsApp.

Aggiornamenti per le versioni Windows e Desktop

Le versioni Windows e Desktop sono state quelle più indietro rispetto alle altre in fattore di aggiornamenti e nuove funzionalità. Certamente a confronto con il grande numero dei dispositivi Android e iOS, il mercato di queste versioni è inferiore, ma non indiferente. WhatsApp lo sa e ha deciso di rimediare ai suoi errori.

Gli utenti che utilizzano dispositivi con sistema Windows saranno felici di sapere che avranno la possibilità di condividere le schede dei contatti. Questa funzionalità fa in modo che sia più facile per il destinatario del messaggio di salvare i numeri di telefono nella propria rubrica.

Questa non è l’unica novità per gli utenti Windows. Da ora anche loro potranno tenere traccia della cronologia delle chiamate, tramite la barra laterale che offrirà una scheda dedicata alle chiamate, come per le altre versioni.

Una funzione che ultimamente ha spopolato sui telefoni Android e iOS è la la possibilità di inviare sondaggi su WhatsApp. L’app dopo aver testato il successo di questa nuovissima funzione ha deciso di estenderlo anche per tutte le altre versioni.

L’ultima novità, le note vocali

Dopo tutti questi aggiornamenti è in arrivo una funzionalità inedita per qualsiasi versione. Stiamo parlando della possibilità di condividere delle note vocali nel proprio stato WhatsApp.

Fin ad ora potevamo condividere solo foto e video come aggiornamenti di stato sull’applicazione di messaggistica. Ma ora se vogliamo condividere solo un nostro audio, senza la necessità di fare un video, è possibile. Al momento la funzione è in fase di sperimentazione, ma non dovremo aspettare a lungo per averla.