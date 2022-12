Netflix si rivolge al pubblico: il programma speciale si allarga a sempre più utenti | Ecco di che si tratta

Il colosso dello streeming perde abbonati e chiede aiuto proprio a loro. Netflix annuncia l’arrivo del Preview Club, dove saremmo noi a decidere quali film e serie andranno bene.

Nell’ultimo anno Netflix ha visto scendere il numero dei suoi abbonati, c’è chi crede sia il contracolpo del boom di iscrizioni avvenuto durante la pandemia o chi pensa sia la concorrenza a rubargli la clientela. La piattaforma di streeming si trova a studiare nuove strategie per far crescere i numeri.

Dopo il flop della proposta di voler introdurre le pubblicità, Netflix vuole puntare sulla qualita dei contenuti. Spesso sul catalogo offerto della piattaforma ci ritroviamo nuovi film e serie tv che sembra già di averle viste, poco fresche e creative. L’opinione degli abbonati risulta utile in questi casi.

Netflix chiede l’aiuto proprio ai suoi abbonati per capire cosa vogliono e come migliorare un contenuto. La piattaforma lancia l’arrivo di Netflix Preview Club, dove un piccolo gruppo scelto avrà l’opportunita di assistere alla prova di un film e fornire il proprio feedback.

L’importanza del feedback

Non è la priva volta che Netflix si affida all’opinione degli abbonati, caso è stato Don’t Look Up. Il film prima di essere lanciato sulla piattaforma, è stato modificato a seguito del feedback ricevuto da un gruppo ristretto di persone che hanno avuto l’opportunita di vederlo in anteprima.

Il giudizio a proposito degli abbonati è stato che il film aveva un tono troppo serioso. Ai produttori è bastato analizare i sondaggi forniti al pubblico di prova per perfezionare l’opera, fino a riprodurre il successo che abbiamo visto sulla piattaforma.

Con Netflix Preview Club la piattaforma spera di poter lanciare sul proprio catalogo contenuti più in linea con i gusti degli abbonati e le critiche dei più puntigliosi. Al momento il gruppo di beta testester è di 2000 persone, l’obbietivo è arrivare a decine di migliaglia in tutto il mondo.

Questa strateggia adotta dal colosso dello streeming non è farina del suo sacco. Già le prime sitcom si appongiavano al parere del pubblico prima di lanciare le puntate. Infatti mentre giravano avevano difronte un pubblico che assisteva e la scena non era buona finche questo non rideva o esclamava davanti alla performance. Ad esempio Friends, le scene venivano ripetute fino a quando il pubblico non rideva di gusto.