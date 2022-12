Lavatrice, tutto quello che devi sapere sull’oblò: risparmia in bolletta mettendolo così

Oggi parleremo della lavatrice, l’elettrodomestico usato frequentemente che ci permette di evitare i nostri indumenti a mano.

In particolare, parleremo di una parte specifica di questo apparecchio che deve essere tenuta sotto controllo e deve essere manutenuta. Ma questa non è una novità. Infatti, tutti gli elettrodomestici, piccoli o grandi che siano, devono essere monitorati per far si che svolgano il loro compito in maniera efficiente e, soprattutto, evitando sprechi energetici.

Stiamo parlando dell’oblò della lavatrice. Quello che ci permette di guardare all’interno dell’apparecchio sia quando questo è in funzione sia quando è spento. Il modo in cui lo si tiene, può permetterci di risparmiare anche abbastanza sul consumo energetico e quindi sulle bollette.

Sapete come tenerlo per risparmiare soldi in bolletta? Vediamolo insieme

L’oblò della lavatrice non va assolutamente preso sottogamba, infatti, il modo in cui tenete l’oblò quando la lavatrice non è in funzione, può farvi risparmiare sulla bolletta. Gli esperti hanno tracciato linee guide rispetto alla chiusura e l’apertura dell’oblò mentre la lavatrice non è in funzione. E voi come lo lasciate? Aperto o chiuso?

Sappiamo che la maggior parte delle persone lo lasciano chiuso per evitare un ingombro di spazio. Altri, però, lo lasciano aperto per far si che la lavatrice “respiri” dopo il lavaggio. Ma non solo. Lo lasciano così, aperto, per molto tempo. Vediamo, però, cosa dicono gli esperti.

L’oblò va lasciato aperto per almeno 24 ore dopo il lavaggio. Questo perchè bisogna dare il tempo all’apparecchio di asciugarsi in modo corretto. Così si evita la formazione di muffe e cattivi odori. In realtà gli esperti consigliano di tenere lo sportello aperto per più giorni per far circolare meglio l’aria. La lavatrice in questo modo durerà di più nel tempo e garantirà anche un maggiore risparmio e massima efficienza

Come già detto, gli esperti consigliano anche una corretta manutenzione. Almeno una volta al mese bisognerebbe fare un lavaggio a vuoto a 90 gradi, inserendo nel cestello soltanto il bicarbonato di sodio. In questo modo si eliminano microbi e batteri ed si evita la formazione di germi e muffe. Ecco perchè bisogna tenere l’oblò sempre aperto: per far si che la lavatrici si asciughi per bene.

Infatti, se non si asciuga c’è la possibilità che si formi la muffa e con la sua formazione possono nascere i cattivi odori. E la combinazione di questi due problemi porta solo guai. Pertanto ricordatevi sempre di tenere lo sportello aperto per qualche ora. Anche se sarebbe meglio lasciarlo aperto qualche giorno. E’ vero, molti hanno il bagno piccolo e un oblò aperto toglierebbe molto spazio. Ma ne va della salute della lavatrice. Meglio un po’ di spazio in meno che pagare un tecnico o, addirittura, comprare un apparecchio nuovo.