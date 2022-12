Huawei Nova Y70, sbarca in Italia il dispositivo cinese di fascia media: un’autonomia impressionante

Parliamo ormai spesso di smartphone, che da ormai più di dieci anni a questa parte si sono impossessati di gran parte del mercato mondiale, andando a coprire migliaia e migliaia di modelli dalle caratteristiche e funzionalità più disparate, praticamente adatte ad ogni tipologia di consumatore, chiaramente tenendo sempre d’occhio l’aspetto economico.

Quest’oggi in particolare vi parleremo del nuovo Huawei Nova Y70, ovvero lo smartphone cinese di fascia media che è pronto a sbarcare in Italia. Scopriamone assieme tutte le caratteristiche tecniche e le funzionalità.

Avendo infatti presentato già in precedenza la serie Mate 50, adesso è il turno di Nova Y70, che per quanto riguarda il mercato italiano è disponibile al prezzo suggerito di listino pari a 229.90 euro. Iniziamo innanzitutto dalla batteria, che presenta valori davvero ottimi, con ben 6000 mAh di capacità.

Questo valore di capacità permette di raggiungere tranquillamente e senza alcun tipo di problema la fine della giornata, senza dover necessariamente affidarsi a powerbank e altri caricatori di sorta, che talvolta possono risultare ingombranti in tasca. A questo si unisce poi la ricarica SuperCharge da 22.5 W, la quale permette una ricarica in tempi davvero rapidi, nel giro di una decina di minuti.

L’autonomia è senz’ombra di dubbio uno dei punti di forza di questo nuovo smartphone realizzato da Huawei: esso presenta infatti la tecnologia AI Smart Power, che consente allo smartphone di risparmiare la percentuale di batteria e conseguentemente andare a ottimizzare i consumi. A questo si aggiungono poi una protezione della carica a 13 strati, oltre che una soluzione elettrochimica che garantisce la sicurezza della carica stessa. Nel caso in cui impostiate la modalità Low Battery (ovvero con percentuale che si attesta al 5%), si può arrivare fino a ben 12 ore di autonomia.

Altre informazioni utili

Buono anche il display Full View, con una diagonale da 6.75 pollici e un rapporto tra schermo e scocca pari al 90.26%. Passiamo ora alle fotocamere, invece: troviamo nella parte posteriore ben 3 sensori, rispettivamente da 48 megapixel per quello principale, a cui si vanno aggiungere 5 e 2 megapixel.

Ricordiamo, per chi fosse interessato all’eventuale acquisto, che Huawei Nova Y70 è già disponibile rispettivamente nelle due colorazioni Crystal Blue e Midnight Black, a seconda dei propri gusti personali.

Da qui fino al 15 gennaio 2023, inoltre, tutti i clienti Huawei hanno la possibilità di attivare Extra Care, per avere un’estensione della garanzia della batteria a soli 24.90 euro, così come l’inserimento della pellicola sul display, per evitare urti e traumi accidentali di qualsiasi natura