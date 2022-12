Eleonora Daniele, un dolore che non si è mai spento: “Per sempre con te”

Eleonora Daniele è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano. La donna ha alle spalle una triste storia e la condivide con i suoi fan. Ha postato sul suo profilo social una foto che ritrae il suo dolore.

Eleonora Daniele, classe 1976, è originaria di Padova. E’ una conduttrice, giornalista ed ex attrice italiana, molto amata dal pubblico italiano per il suo carisma e per la sua bravura nel condurre.

La carriera della donna ha inizio nel 2001, quando per la prima volta appare in uno studio, sotto i riflettori e conduce La sai l’ultima?, in onda su Canale 5. Da quel momento ha iniziato a condurre senza sosta programmi italiani molto seguiti, partecipando anche al Grande Fratello nell’autunno del 2001, lasciando il suo vecchio lavoro in banca.

Nel 2002 debutta anche come attrice nel mondo della serie televisiva con La squadra su Rai 3 e successivamente, nel 2003 approda nella soap-opera partenopea Un posto al sole. Le sue ultime apparizioni televisive riguardano nel 2021 lo Zecchino d’Oro su Rai 1 dove ha partecipato come giurata, nello stesso anno ha condotto Nella memoria di Giovanni Paolo II, sempre su Rai 1, e attualmente conduce Senato & Cultura – Il futuro è donna?, ancora su Rai 1.

Della vita privata della Daniele non si sa moltissimo in quanto la donna non ama la fama mediatica, nonostante ciò sappiamo che ha sorelle e fratelli e purtroppo una tragedia che ha coinvolto la sua famiglia, lasciandole quel dolore che persiste nonostante gli anni passino. A confermare il suo malessere è il post che due giorni fa la stessa conduttrice ha pubblica su Instagram.

Eleonora Danieli e il suo dolore

Eleonora Danieli appartiene ad una grande famiglia e la tragedia che l’ha coinvolta riguarda un lutto molto doloroso: la morte del fratello Luigi. L’uomo è morto nel 2015 – esattamente il 17 febbraio – a soli 44 anni, era affetto da autismo e la donna in alcune interviste ha raccontato cosa è successo.

Diverse volte la conduttrice Rai ha espresso dietro ai riflettori il suo dolore e la nostalgia, causate dal vuoto che il fratello ha lasciato. Eleonora ne parla apertamente e lo evidenzia anche sui suoi social dove chiama il fratello Luigi “Amore mio grande”. La donna racconta che ha sempre fatto da mamma al fratello, se ne è sempre presa cura e che all’età in cui lui è venuto a mancare, alla stessa lei stava diventando mamma.

Purtroppo Luigi è venuto a mancare senza mai parlare prima, a causa del suo disturbo che lo ha segnato per sempre, allo stesso modo in cui la sua morte ha segnato la famiglia della Danieli. Eleonora ha anche scritto un libro dedicato a Luigi, raccontando la loro storia, intitolato Quando ti guardo negli occhi – Storia di Luigi, mio fratello, uscito il 9 novembre 2021. Due giorni fa la donna ha ricordato il compleanno del fratello con una foto postata sul suo profilo Instagram, dove sono immortalati loro due sorridenti da giovani, “Auguri amore mio. Per sempre con te. #luigidaniele” ha scritto Eleonora.