Spotify e giovani podcaster: la novità volta alla semplicità

La nuova funzionalità Spotify che offre la possibilità ad aspiranti podcaster di registrare le puntate della loro trasmissione in totale semplicità.

Il colosso americano di streaming musicale Spotify, subito dopo aver lanciato il nuovo aggiornamento per Apple Watch, contenente diverse nuove features per i famosi orologi digitali del brand, si è dedicato senza attendere molto a sviluppare una funzionalità molto interessante per chi desideri creare i propri podcast, utilizzando proprio il suo servizio in maniera piuttosto facile.

Dando uno sguardo più pratico, è ora possibile utilizzare la nuova feature Audio Enhancement. Questa funzionalità consente di registrare podcast in alta qualità senza la necessità di avere strumenti professionali o di fascia alta.

La notizia proviene direttamente dall’azienda di Spotify. Nel suo blog personale Anchor viene descritto il funzionamento della nuova caratteristica.

Si tratta di uno strumento di audio editing molto semplice, grazie al quale il podcaster ha la possibilità di ridurre i rumori di fondo con un pratico clic. Inoltre è in grado di elevare la qualità del podcast anche se viene registrato in luoghi affollati e impregnati di rumori di sottofondo, come la metropolitana, l’autobus, oppure un bar.

Spazio ai giovani podcaster

Anche se con risultati non eccezionali o professionali, chiunque si avvicini al mondo delle trasmissioni in streaming, questa novità può rivelarsi un ottimo tool. Non solo dal punto di vista meramente tecnologico. Ed è proprio qui che entrano in gioco i nostri millennials, tecnologici come non mai.

Quanti giovani, tra ragazze e ragazzi, esprimono ogni giorno il desiderio di dar vita ad un loro progetto personale? Qui entra in gioco e si incastra perfettamente questa opzione introdotta da Spotify. Per iniziare a farsi conoscere, le giovani leve potrebbero sfruttare questa funzionalità ed iniziare a registrare qualche episodio che parli della loro attività. Possono descrivere il progetto, gli obiettivi che si sono posti quando hanno deciso di cominciare. Insomma, attraverso semplicissimi passaggi, possono dare il via alle loro idee e ai loro propositi. Per farli arrivare ad un pubblico più ampio. Il tutto comodamente da un dispositivo mobile o da un pc.

A partire dal 23 novembre 2022, la piattaforma streaming renderà disponibile a chiunque abbia un profilo creator la feature Audio Enhancement, a livello globale e in modalità del tutto gratuita. Non si dovrà dunque aggiungere un ulteriore pagamento all’abbonamento standard di Spotify. Si potrà utilizzare lo strumento senza incorrere in nessuna complicanza di alcun genere. Un ottimo modo per esprimersi e far uscire il proprio potenziale in totale tranquillità e semplicità.