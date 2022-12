OnePlus Nord CE 3, svelato il prossimo dispositivo di fascia media: ecco la scheda tecnica completa

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un vero e proprio boom di smartphone, grazie alla vastissima possibilità di scelta che abbiamo al momento a disposizione, che è in grado di soddisfare qualsiasi tipologia di clientela, tenendo ovviamente sempre un occhio di riguardo per l’aspetto economico, che non è mai da sottovalutare.

Siamo soliti suddividere, quando si parla di smartphone, i dispositivi rispettivamente in fascia bassa, fascia media, e infine fascia alta, che è rappresentata dai top di gamma come ad esempio Samsung Galaxy S22 e iPhone 14 Pro, rispettivamente.

Quest’oggi nella fattispecie parleremo di OnePlus Nord CE 3, ovvero il prossimo dispositivo di fascia media realizzato dall’azienda cinese. Scopriamone insieme tutte le caratteristiche e le funzionalità tecniche, per approfondire questo promettente ed interessante smartphone.

Le prime informazioni preliminari che conosciamo le dobbiamo in particolare all’uscita dei primi render del Nord CE 3, ad opera del celebre insider OnLeaks, che li avrebbe pubblicati sul portale tecnologico 91mobiles. Secondo le parole dell’insider, infatti, questi render sarebbero molto simili a quello che sarà il design finale dello smartphone in questione, andando a confermare determinati dettagli come ad esempio la parte posteriore lucida in vetro (così come accadeva in passato con iPhone XS).

Una delle principali differenze col passato consiste nella presenza di un nuovo sensore (il terzo, per la precisione) fotografico all’interno del modulo principale. Quanto al processore, avremo in questo caso un chip Snapdragon 69 5G, con una RAM che arriva fino a un tetto massimo di 12 GB, e una memoria interna che può arrivare fino a 256 GB.

Caratteristiche tecniche

Per quel che riguarda lo schermo, si tratta di un display LCD con risoluzione Full HD+, e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, simile a quanto abbiamo visto quest’anno con iPhone 14 Pro. La fotocamera anteriore per i selfie avrà un sensore da 16 megapixel, mentre a quella posteriore saranno riservati ben 108 megapixel (con la presenza di altri due sensori da 2 megapixel a supporto).

Buona anche la batteria, con una capacità di 5000 mAh che permette di arrivare a fine giornata senza problemi, e la ricarica rapida da 67 W. Al momento non conosciamo una data d’uscita ufficiale, ma siamo certi che vedrà la luce entro i primi mesi del 2023.

Non ci resta a questo punto che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte della stessa OnePlus, con l’uscita di comunicati stampa ufficiali, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane o mesi.