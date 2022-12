Huawei Watch D, il nuovo smartwatch sbarca nel Bel Paese: la funzione inedita ti svolta la vita

Arriva in Italia il nuovo smartwatch Huawei Watch D, il primo al mondo capace di misurare la pressione arteriosa. Con oltre 70 modalità di allenamento spopola all’estero.

Negli ultimi anni gli sportivi sono sempre attenti sulle loro prestazioni fisiche, cercano nuovi sistemi capaci di misurare l’attivita fisica svolta. Queste esigenze hanno aperto un enorme mercato per gli smartwatch, sempre più in voga tra sportivi e non.

I giganti del Tech hanno fin da subito investito su questi dispositivi per allagare la loro clientela. Tra questi big c’è anche il colosso cinese, lanciando sul mercato il suo nuovo modello capace di misurare con precisione la pressione arteriosa, HUAWEI Watch D.

Il nuovo modello di Huawei ha riscontrato un notevole successo nel mercato internazionale e ora è in arrivo anche in Italia. Questo smartwatch sarà il primo dispositivo della compagnia cinese dedicato alla gestione e analisi completa dei parametri. Veddiamo insieme ne detttaglio le sue carrateristiche.

Tutte le carrateristiche del HUAWEI Watch D

Il nuovo smartwatch Huawei consentirà di monitorare i parametri di salute di chi li indossa in tempo reale, come misurazione dell’ECG e della pressione arteriosa. Oltre a misurare il nostro stato di salute, ci consente anche di impostare le modalità di allenamento più adatta a noi ( ci sono oltre 70 modalità).

HUAWEI Watch D non passera niente sul nostro polso, pesa solamente 40,9 g. Questo innovativo dispositivo utilizza una mini-pompa che elettricamente gonfia una camera d’aria in modo da esercitare pressione sulle arterie del polso, misurando con precisione la pressione arteriosa. Una tecnologia davvero vantaggiosa per chi ha bisogno di tenere sott’occhio i propri parametri. Infatti l’ipertensione è una malattia cronica che colpisce miliardi di persone che necessitano di un attento monitoraggio.

Oltre a misurare la nostra pressione arteriosa, è capace di misurare la frequenza cardiaca. È presente un sensore ECG che supporta la registrazione dei dati relativi, è possibile consultare i dati risultato attraverso dei grafici e report. Il tutto in grado di rilevare la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale.

Quando andate a letto lo smartwatch non si prenderà nessuna pausa. HUAWEI Watch D possiede il monitoraggio SpO2 dell’ossigenazione del sangue, permettendo di monitorare il vostro sonno e rilevare stati di stress.

La batteria dello smartwatch ha un autonomia di 7 giorni, permettendo a chi lo indossa di non dover correre a caricarlo ogni volta. Se vi ha convito di acquistarlo, potete trovarlo prossimamente in Italia a 399,90 euro.