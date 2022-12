Frigorifero, addio cattivi odori: bastano un paio di foglie di questa pianta e il problema è risolto

L’alloro, chiamato anche lauro è una pianta aromatica e officinale largamente diffusa nel bacino del Mediterraneo.

E’ utilizzato da sempre in cucina con molteplici finalità. Non solo per cucinare sia ben chiaro, ma anche nelle faccende domestiche. Vi starete chiedendo come sia possibile che l’alloro venga usato per pulire casa. Ebbene si. E’ incredibile, ma è tutto vero!

Ma quale ruolo può assumere questa pianta profumatissima nella cura della nostra casa? Bisogna dire che molto prima che i detersivi conquistassero le nostre case, ma anche il mondo intero, i rimedi naturali erano gli unici che venivano impiegati. E questo avveniva in cucina per la pulizia delle stoviglie sia per la pulizia della casa.

Le antenate delle nostre nonne, infatti, hanno imparato a combinare insieme oli essenziali e spezie per ottenere essenze gradevoli per la propria casa. Queste essenze profumate, si sono rivelate, poi, anche molto capaci di far sparire i cattivi odori. Come per esempio poteva capitare nella dispensa quando un alimento ero andato a male.

Rimedi che, nell’epoca moderna, o sono scomparsi del tutto perché ritenuti anacronistici o, nella migliore delle ipotesi sono stati riadattati alle esigenze del tempo. Questi rimedi non vanno più a coprire i cattivi odori delle vecchie dispense o delle vecchie cantine, ma coprono gli odori provenienti dai moderni elettrodomestici,

E’ il caso proprio dell’alloro! Questa pianta benefica viene usata all’interno del frigorifero. Vediamo il perchè!

Molti sottovalutano il potere che due foglie di alloro hanno una volta messe nel frigorifero. La pianta sprigiona un profumo così forte e intenso che può rivelarsi davvero utile in casa. Quindi non serve soltanto a aromatizzare secondi piatti di carne o a diventare tisana dopo l’infusione. E’ un ottimo profumo per ambiente ed anche molto efficace. E se lo usiamo nel frigorifero sarà un successo.

L’alloro, infatti, è capace di coprire i cattivi odori e può rendere il frigo sempre profumato. Così, ogni volta che lo apriamo saremo invasi da un inebriante e fresca essenza. Ovviamente, bisogna cambiare almeno ogni due settimane le foglie di alloro, affinché il profumo rimanga sempre costante.

L’alloro è un rimedio per il frigo come l’aceto di vino bianco, o i fondi del caffè e un limone fatto a fettine in modo tale che sprigioni il suo profumo. Tutti sono rimedi naturali e, soprattutto, efficaci nel contrastare i cattivi odori derivanti da alimenti conservati male o, nella peggiore delle ipotesi, andati proprio a male.