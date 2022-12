Dopo Telegram, arriva anche su WhatsApp: la chat con sé stessi

Per alcuni utenti è già disponibile la nuova funzione WhatsApp per messaggiare con sé stessi, conservare link, immagini e anche note vocali.

Con questo nuovo aggiornamento, ogni utente sarà in grado di utilizzare il client personale – l’applicazione WhatsApp – per aprire ed iniziare una chat con il proprio contatto, e poter così conservare in totale sicurezza e comfort messaggi personali o quelli che si vogliono inviare a qualcun altro in un secondo momento, immagazzinare link a siti web, immagini, video. Si potranno perfino aggiungere e mantenere messaggi vocali.

L’azienda leader di messaggistica WhatsApp ha avviato la fase di distribuzione di un nuovo aggiornamento. Tale upgrade introdurrà una nuova funzione che permetterà di inviare messaggi e media a sé stessi.

La funzione è stata testata in Beta nelle ultime settimane e sarà presto disponibile sugli store di Android ed Apple. In ogni caso, comunque, alcuni utenti hanno già ricevuto l’aggiornamento e possono dunque utilizzare questa nuova funzione già da ora.

Message Yourself, questo il nome scelto dall’azienda per l’innovativa funzionalità, rimanda palesemente alla stessa opzione dell’app di messaggeria istantanea Telegram, presente già al primo release. Quest’ultima consente di effettuare operazioni molto simili a quelle che si possono attuare su WhatsApp, ossia inviare a sé stessi messaggi di testo, audio o link.

Al via il lancio di Message Yourself

Ad ottobre di quest’anno Meta aveva avviato i primi test pubblici della funzione Message Yourself, mentre adesso la stessa ha confermato alla rivista online TechCrunch che presto l’aggiornamento arriverà su tutti i client di Android ed Apple. Si auspica che questa nuova funzionalità si dimostri molto utile, oltre a costituire un ottimo strumento anche di memoria. Basterà appuntarsi o inviare ciò che serve nella nostra chat personale ogniqualvolta ne avessimo bisogno. Troveremo sempre tutto lì a portata di mano. Soprattutto se ci dimentichiamo qualcosa.

Fino al lancio di questa nuova funzionalità, l’utente che volesse mandare un messaggio privato a sé stesso, avrebbe dovuto creare una chat di gruppo in cui inserire almeno altre due persone, per poi rimuoverle e rimanere quindi solo all’interno del gruppo. Probabilmente una possibilità piuttosto scomoda e limitante.

Con il nuovo aggiornamento, una volta aver ricevuto la funzione sul proprio client, sarà possibile anche “fissare” in alto la chat personale e renderla più evidente rispetto alle altre. In questo modo la si potrà ritrovare ed accedervi più comodamente, senza il bisogno di andarla ogni volta a cercare fra quelle di amici e parenti.