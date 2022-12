Digitale terrestre, da dicembre cambia tutto: sbrigati a rimediare se vuoi vedere questi canali

Ancora pochi giorni e ci sarà lo switch off del digitale terrestre. Infatti a fine dicembre cambierà tutto nella ricezione del segnale.

Come già ampiamente anticipato da un anno, il cambio di trasmissione e ricezione del segnale del digitale terrestre, che prima è stato graduale, avverrà entro la fine di dicembre di questo anno. Addirittura la RAI anticiperà lo switch off per i canali Rai Uno, Rai Due e Rai Tre.

In parole povere, ora noi stiamo vedendo i canali in definizione standard della RAI alle numerazioni 501, 502 e 503, mentre i canali RAI in HD sono trasmessi su canali dalla numerazione dal 101 al 103. Altro discorso, poi, per RAI 4K di cui non parleremo ora per non complicare ulteriormente la situazione.

Da gennaio 2023 non sarà più possibile vedere le trasmissioni televisive con dispositivi non dotati di nuova tecnologia.

Infatti, per vedere i programmi con dispositivi un po’ più datati, bisognerà dotarsi entro il 21 dicembre di un decoder. Lo ha dichiarato anche Confindustria Radio TV con una nota inviata agli associati. Dal 20 dicembre ci sarà la dismissione della codifica MPEG-2. Maggiore qualità del segnale, quindi, con questa nuova tecnologia e programmi in alta definizione.

Queste sono le caratteristiche del futuro standard di trasmissione televisiva. E queste sono le motivazioni per l’introduzione del nuovo digitale terrestre, comunemente detto DVBT-2. Questo sarà obbligatorio, infatti, da gennaio del 2023. Questa è la data ultima per restare aggiornati con il cambiamento.

Da questa data non sarà più possibile ricevere il segnale delle trasmissioni televisive se non con apparecchi di nuova generazione. Se, però, avete acquistato una televisione prima del dicembre 2018, nessuna paura. Basta acquistare un decoder e saranno resi idonei alla ricezione. Quindi, grazie, ad un altro piccolissimo apparecchio potrete sfruttare il vostro TV, anche se non di ultima generazione, e continuare a vedere i vostri programmi preferiti.

Per verificare l’idoneità del TV, ossia la sua compatibilità col nuovo segnale, si puo’ utilizzare il canale di Test 200. Quando ci si sintonizza su questo canale, se viene visualizzata la scritta “Test HEVC Main10”, l’apparato è compatibile con il nuovo standard di trasmissione. Nel caso in cui questo canale non funzioni, ci sono delle cose da fare.

Innanzitutto, prima di comprare un nuovo decoder o una nuova televisione, bisogna risintonizzare il televisore. Nel caso in cui, non dovesse comunque funzionare il canale di Test, allora è in quel caso che bisogna provvedere all’acquisto di uno dei due apparecchi. O del decoder o del nuovo televisore. Non è ancora del tutto chiaro se il bonus TV verrà rinnovato o meno. Sappiamo sicuramente che i fondi stanziati sono terminati il 12 novembre.