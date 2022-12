Caro energetico, la svolta arriva dalla tecnologia: le batterie ad idrogeno rivoluzionano il modo di vivere

Stiamo assistendo da ormai diversi mesi (e la situazione si protrarrà senz’ombra di dubbio nei prossimi mesi autunnali e invernali) ad un rincaro energetico mai visto prima d’ora, a livello di tutta l’Unione Europea.

Questo a causa principalmente dei continui conflitti che si stanno verificando in Ucraina a partire dai primi mesi del 2022, che hanno portato ad un rialzo clamoroso delle materie prime, e soprattutto del gas a metano. Ciò si è tradotto inevitabilmente in un aumento, di riflesso, delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas, vessando così tutto il continente europeo.

Nonostante tutti gli aiuti provenienti da parte dei principali governi (quello tedesco e italiano in primis), con agevolazioni fiscali per chi acquista un nuovo elettrodomestico di ultima generazione, o bonus energia (da 150 euro, detraibili direttamente dai consumi delle bollette), numerosi italiani stanno recentemente andando incontro alla soglia di povertà, dal momento che sostenere queste bollette mensili così ingenti è diventato insostenibile, in particolar modo per le famiglie monoreddito.

Quest’oggi quindi vi forniremo alcuni consigli utili in modo da risparmiare energia, e conseguentemente diminuire il costo delle bollette mensili dell’energia elettrica e del gas, rispettivamente.

Uno dei cambiamenti più importanti e fondamentali all’interno del settore energetico è quello dell’introduzione dell’idrogeno: l’energia ottenuta attraverso l’idrogeno comincia infatti ad essere sempre più rilevante, e sta diventando progressivamente più pulita ed affidabile, oltre che ed economica. Ad oggi infatti questa tipologia di energia, secondo alcune stime, pare abbia un’economia che si aggira attorno ai 11 trilioni di dollari.

La situazione attuale

In particolar modo, con l’avanzare del tempo il progredire della tecnologia ha portato a diminuire conseguentemente i costi delle celle a combustibile a idrogeno, con una diminuzione pari a circa il 60% nel corso egli ultimi 10 anni. Secondo le ultime previsioni dell’azienda Deloitte, i costi di questa nuova tipologia di energia scenderanno addirittura sotto i relativi costi di produzione per la batteria a energia elettrica, oltre che ovviamente del motore a combustione, nel giro di pochi anni.

Grazie infatti alle ultime innovazioni nell’ambito della tecnologia, le energie rinnovabili troveranno sempre più posto nell’ambito dell’economia di tutto il mondo, e porteranno anche ad un miglioramento da un punto di vista ecologico e ambientale, ovviamente.

Non ci resta dunque che attendere con ansia i prossimi aggiornamenti riguardo le batterie a idrogeno e la loro implementazione nella vita di tutti i giorni, che siamo sicuri porteranno ad un processo sempre più intenso di espansione nel corso dei prossimi anni o decenni.