Xiaomi 13 Pro, la data di lancio è ufficiale: le dimensioni lo rendono estremamente maneggevole

Di anno in anno, abbiamo progressivamente assistito ad un boom degli smartphone a livello mondiale, con un’offerta davvero ampissima e variegata a livello del mercato, tenendo sempre un occhio di riguardo per l’aspetto economico (andandoli quindi a suddividere rispettivamente in smartphone di fascia bassa, smartphone di fascia media e infine smartphone di fascia alta).

Quest’oggi in particolare vi presentiamo Xiaomi 13 Pro, uno dei futuri prodotti di punta della linea Xiaomi. Nel corso delle ultime ore, infatti, al compagnia cinese ha divulgato la data di lancio dei suoi prossimi dispositivi Xiaomi 13: in particolare essi vedranno la luce il prossimo 1 dicembre 2022, alle ore 12 (fuso orario italiano).

Oltre all’uscita dei rispettivi modelli di smartphone, è previsto l’arrivo in concomitanza di MIUI 14. Partiamo innanzitutto dal display della linea di Xiaomi 13, che in questo caso sarà piatto: parliamo di cornici laterali dello spessore di soli 1.61 millimetri, e dimensioni leggermente maggiorate per la cornice inferiore, a 1.81 millimetri, con una larghezza totale del dispositivo pari a 7.15 cm, paragonabile a quella che ritroviamo sugli iPhone 14 per intenderci.

Sarà a tutti gli effetti un dispositivo completamente utilizzabile con l’ausilio di una sola mano, a differenza di molti altri smartphone più ingombranti e dalle dimensioni considerevoli. Confermata anche la certificazione IP68 per tutta la linea Xiaomi 13, rispettivamente per la resistenza ad acqua e polvere, così da poter esser utilizzati anche in condizioni avverse.

In concomitanza con l’uscita di Xiaomi 13 Pro, inoltre, è previsto il lancio sul mercato delle nuove cuffie true wireless Buds 4, oltre allo smartwatch Watch S2.

Caratteristiche salienti

Quanto al suo nuovo smartwatch, infatti, la compagnia cinese punterà molto sul design, dal momento che si tratta di un prodotto estremamente premium, sia a livello di design che di ricerca di materiali. Da quanto trapelato da alcuni trailer, sarebbero confermati i cinturini in pelle, oltre che la cassa in metallo, verosimilmente in acciaio inox, anche se è tutto ancora da vedere.

Stesso discorso per quel che riguarda le Xiaomi Buds 4, in cui è stata data una grande importanza al design del prodotto, che sarà disponibile anche in una interessante colorazione verde, con alcune parti rispettivamente opache e altre lucide. Una delle particolarità che contraddistinguerà le Xiaomi Buds 4 è l’assenza di gommini, e bisognerà vedere anche se avrà la cancellazione del rumore o meno.