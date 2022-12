WhatsApp, la funzione più attesa è finalmente disponibile: da oggi puoi farlo senza problemi

Con WhatsApp possiamo, ormai, fare di tutto. Dai messaggi, alle telefonate, alle videochiamate fino a contattare aziende per acquisti.

Molti aggiornamenti sono stati già rilasciati quest’anno e molti altri sono in procinto di diventare realtà. Una piattaforma sempre in movimento, dunque, che non fa annoiare i suoi utenti. Sempre pronti questi a sfruttare qualsiasi funzionalità si presenti dinanzi ai loro occhi.

Modalità Companion, uso della piattaforma come se fosse un e-commerce in modo da individuare prodotti e aziende produttrici ai fini di acquisti on-line, modalità Community per riunire sotto un unico grande gruppo, tutti i gruppi affini presenti. Queste sono le ultime novità riguardanti le funzionalità nuove appena rilasciate o in fase di lancio. Ma c’è una cosa che si può fare, una funzionalità da utilizzare che non tutti conoscono.

Su iOS e Android ora si può inviare un messaggio a se stessi.

E’ una funzione comodissima questa, perchè si può usare WhatsApp per inviare a se stessi un messaggio come appunto, come nota di spesa, per ricordare un numero di telefono da non inserire in rubrica. In questo modo possiamo evitare di prendere carta e penna per segnarsi queste cose.

La funzione è già disponibile per quasi tutti gli utenti. Infatti, se si aggiorna l’App iOS alla versione 22.23.74, si avrà la possibilità di inviare un messaggio al proprio numero telefonico dalla lista dei contatti. Se, però, parliamo di iOS non è una novità, ma un ritorno. WhatsApp, infatti aveva rimosso il numero telefonico personale dai contatti poiché incompatibile con il multi-dispositivo

La possibilità di scrivere a se stessi è invece una novità assoluta per Android. Per capire se possiamo già scriverci basterà aprire la rubrica sull’app e verificare la presenza del nostro contatto in prima posizione. Tornando a iOS, per scoprire se la funzione è stata attivata sul proprio account è sufficiente andare nei contatti all’interno di WhatsApp e verificare se è presente il proprio contatto con la dicitura “messàggiati“.

Anche i messaggi inviati a se stessi sono visibili su tutti i dispositivi collegati al medesimo account e sono protetti con crittografia end-to-end. Per dovere di cronaca bisogna, però, ricordare che c’è un altro modo per messaggiare con se stessi sia per iOS sia per Android.

Infatti, basta creare un gruppo con due persone, ossia il proprio contatto più un altro che poi sarà eliminato. In questo modo, il gruppo sarà formato solo dal nostro contatto. Anche se non è una soluzione ufficiale, il risultato è lo stesso.