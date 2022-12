Smartphone usato, prima di buttarlo prova questo trucco: non immagini cosa succede

Vuoi proteggere casa dai ladri ma i sistemi di sicurezza costano troppo? Trasforma il tuo vecchio telefono in una formidabile telecamera di sicurezza.

Nei nostri cassetti di casa siamo pieni di vecchi telefoni che non utilizziamo. Quando arriva il momento delle pulizie non sappiamo mai dove buttarli, ma non c’è bisogno di gettarli via.

Spesso tra questi telefoni non ci sono solo quelli rotti, molti li lasciamo perché ormai troppo obsoleti rispetto alle nuovissime funzioni dei più recenti o si sono troppo lenti per le alte prestazioni richieste oggi. Questo non vuol dire che non sono più utili.

Possiamo riciclare l’utilizzo dei nostri vecchi telefonini e convertirli in delle telecamere di sicurezza. Se il vostro dispositivo possiede ancora una buona fotocamera digitale e riesce a collegarsi alla rete intrenet, ha i giusti requisiti per controllare le nostre case. Vediamo insieme come fare.

Come trasformare un telefono in una telecamera di sicurezza

Riciclare non vuol dire solo buttare la spazzatura nel giusto cestino della differenziata, significa anche ridare un nuovo uso a un vecchio oggetto. I nostri vecchi telefonini, ad esempio, possono essere convertiti in telecamere di sicurezza per le nostre case. Non bisogna essere degli esperti di elettronica per cambiare l’utilizzo di questi dispositivi, basta davvero poco.

Prima cosa, dovrai scegliere un’applicazione per videocamera di sicurezza per il telefono. Diverse app offrono le stesse funzionalità, come streaming locale, streaming cloud, registrazione e archiviazione di filmati localmente o in remoto, rilevamento del movimento e avvisi. Una volta scaricate e configurate, potremmo essere in grado di controllare tutti gli ambienti di casa che vogliamo tenere sottocchio, direttamente con il nostro telefono.

Tra le migliori app che potete trovare per configurare il vostro cellulare come una telecamera di sicurezza, è Alfredo. Questa più che una applicazione, è una multipiattaforma, quindi non importa se il tuo vecchio telefono, o quello odierno, usa un sistema Android o iOS.

Questa applicazione vi permette di offrire una visione da remoto, rivela i movimenti inviando una notifica, archivia tutto in un Cloud, feed audio biderezzionale, usa sia la telecamera frontale e posteriore. Vediamo come installare Alfredo sul telefono:

Scarica Alfredo sia sul telefoni vecchio e nuovo, o anche su un tablet.

Sul nuovo telefono, scorri l’introduzione e tocca Inizio. Selezionare Spettatore e tocca Prossimo.

Una volta raggiunta la pagina di accesso, fare clic su Accedi con Google (è richiesto un account Google) e accedi con le credenziali del tuo account Google.

Sul vecchio telefono, ripeti gli stessi passaggi, ma invece di selezionare SpettatoreSelezionare Telecamera. E assicurati di accedere allo stesso account Google.

Dove posizionare la telecamera

Una volta installata l’applicazione e aver verificato che lo streeming è funzionante, bisogna trovare un luogo ideale dove posizionare la nuova telecamera di sicurezza. Puoi posizionarla in diversi punti, l’ingresso principale della tua casa, sul tuo cortile, sul luogo in cui immagazzini oggetti di valore o su un punto che pensi possa essere particolarmente vulnerabile. Se possiedi più vecchi telefoni con telecamere funzionanti, puoi utilizzarli tutti e avere una maggior copertura e visuale della casa.

Per posizionare correttamente la telecamera puoi usare un treppiede per smartphone o supporto per auto a ventosa. Per allagare il campo visivo puoi installare sulla lente della telecamera un obiettivo grandangolare per il tuo telefono qualcosa che può essere acquistato tra $ 5 e $ 20 online.